Aktualisiert am 01.06.2022 - 10:24 Uhr

Wochenlang wurde Kanzler Scholz Z├Âgern und Zaudern bei den Waffenlieferungen in die Ukraine vorgeworfen. Nun hat er in der Generaldebatte im Bundestag ein Versprechen gemacht.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine die Lieferung eines modernen Flugabwehrsystems f├╝r den Kampf gegen die russischen Angreifer zugesagt. Au├čerdem werde den ukrainischen Streitkr├Ąften ein modernes Ortungsradar zur Verf├╝gung gestellt, das Artillerie aufkl├Ąren k├Ânne, sagte Scholz am Mittwoch im Bundestag. Er k├╝ndigte auch an, dass Deutschland die von den USA angek├╝ndigte Lieferung von Mehrfachraketenwerfern in die Ukraine "nach unseren technischen M├Âglichkeiten" unterst├╝tzen werde.