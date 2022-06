Prinz William in ungewohntem Look

Nuklear-Konflikt Iran baut Uran-Anreicherung aus Von dpa Aktualisiert am 09.06.2022 - 17:39 Uhr Lesedauer: 3 Min. Zentrifugen in der Urananreicherungsanlage in Natan. (Quelle: Atomic Energy Organization of Iran/AP/dpa./dpa)

Teheran (dpa) - Der Iran hat nach einer Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Spannung im Konflikt um sein Nuklearprogramm deutlich erhöht.

Heute wurde mit dem Abbau von 27 Überwachungskameras der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in mehreren Atomanlagen begonnen, wie IAEA-Chef Rafael Grossi in Wien bekanntgab. Außerdem kĂŒndigte Teheran den Betrieb weiterer Zentrifugen zur Anreicherung von Uran an.

Teheran zur Resolution: "hastig" und "unausgeglichen"

Der Gouverneursrat der IAEA hatte den Iran am Mittwoch zur vollen Zusammenarbeit mit den Inspektoren der Behörde aufgerufen. Von den 35 LĂ€ndern in dem Gremium stimmten nach Angaben von Diplomaten nur China und Russland dagegen. Heute bezeichnete das Außenministerium in Teheran die Resolution als "hastig" und "unausgeglichen".

"Wir befinden uns in einer sehr angespannten Situation", sagte der IAEA-Chef. Die internationalen Verhandlungen zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran stĂŒnden still, und bei der KlĂ€rung offener Fragen zum iranischen Atomprogramm habe es keine Fortschritte gegeben. Nach der Entfernung der 27 Kameras wĂŒrden noch etwas mehr als 40 Ă€hnliche IAEA-GerĂ€te im Land in Betrieb bleiben. Teheran erzeuge "weniger Transparenz, mehr Zweifel und grĂ¶ĂŸere Unsicherheit". Wenn dieser Schritt nicht binnen drei bis vier Wochen revidiert werde, wĂ€re das "ein Todesstoß" fĂŒr das Atomabkommen von 2015, das die BeschrĂ€nkung des iranischen Nuklearprogramm und die Aufhebung westlicher Sanktionen vorsah, warnte Grossi bei einer Pressekonferenz.