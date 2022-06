Mit der Migrationserkl├Ąrung von Los Angeles wollen die L├Ąnder der Region die Last nun auf mehr Schultern verteilen. Die USA, Kanada und Mexiko k├╝ndigten Programme an, mit denen Saisonarbeiter legal einreisen k├Ânnen. Die Vereinigten Staaten versprachen, 20.000 Fl├╝chtlinge aufzunehmen und die Familienzusammenf├╝hrung f├╝r Migranten aus Kuba und Haiti zu erleichtern.

Kolumbien und Ecuador wollen den zahlreichen Migranten aus Venezuela Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen gew├Ąhren, Costa Rica sagte den Nicaraguanern im Land ├Ąhnliches zu. Die US-Regierung gab 314 Millionen US-Dollar f├╝r humanit├Ąre Hilfe und Entwicklungsprojekte in jenen L├Ąndern frei, die besonders viele Migranten aufgenommen haben. Gleichzeitig soll der Kampf gegen kriminelle Organisationen versch├Ąrft werden, die vom Elend der Migranten profitieren und sie f├╝r horrende Summen in die USA bringen.

"Die Erkl├Ąrung von Los Angeles und die angek├╝ndigten Initiativen sind ermutigende Schritte hin zu einem besseren Schutz von Menschen in der Region, die gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen", sagte Rachel Schmidtke von der Organisation Refugees International. "Jetzt m├╝ssen die Staats- und Regierungschefs diese Verpflichtungen in konkrete Ergebnisse f├╝r die Vertriebenen umsetzen."

Streit um Umgang mit Kuba

Wegen Gewalt und Armut verlassen in der Region viele Menschen ihre Heimat und suchen anderswo bessere Lebensbedingungen. Etwa sechs Millionen haben allein das Krisenland Venezuela verlassen und sich vor allem im benachbarten Kolumbien und anderen Staaten S├╝damerikas niedergelassen. Aus Mittelamerika machen sich jedes Jahr Hunderttausende Menschen auf den Weg in die USA.

├ťberschattet wurde der Gipfel vom Streit um die Ausladung der autorit├Ąren Pr├Ąsidenten von Kuba, Venezuela und Nicaragua. Mehrere Staatschefs in der Region solidarisierten sich mit den Ausgeladenen und boykottierten das Treffen. Auch in Los Angeles musste sich US-Pr├Ąsident Biden Kritik an seiner Entscheidung anh├Âren. "Ich bedauere, dass heute nicht alle da sind, die hier sein sollten", sagte Argentiniens Pr├Ąsident Alberto Fern├índez. "Wir h├Ątten uns einen anderen Amerika-Gipfel gew├╝nscht: Das Schweigen der Abwesenden klagt uns an."

Biden wollte das Treffen dazu nutzen, den Beziehungen zwischen Nord-, Mittel- und S├╝damerika sowie der Karibik einen neuen Impuls zu geben. Angesichts der immer st├Ąrkeren Pr├Ąsenz Chinas in der Region bem├╝hte sich die US-Regierung, den Nachbarn im S├╝den konkrete Angebote zu machen. So k├╝ndigte das Wei├če Haus Investitionen in die Ausbildung von ├ärzten und Pflegern in der Region an. ├ťber eine "Amerikanische Partnerschaft f├╝r wirtschaftlichen Wohlstand" wollen die USA die Lieferketten st├Ąrken, Investitionen vereinfachen und Jobs im Bereich der erneuerbaren Energien schaffen.

"Es gibt keinen Grund, warum die westliche Hemisph├Ąre nicht die zukunftsorientierteste, demokratischste, wohlhabendste, friedlichste und sicherste Region der Welt sein kann", sagte Biden. "Wir haben ein unbegrenztes Potenzial. Wir verf├╝gen ├╝ber enorme Ressourcen und einen demokratischen Geist, der f├╝r Freiheit und Chancen f├╝r alle steht."