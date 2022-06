Aktualisiert am 11.06.2022 - 04:38 Uhr

Los Angeles (dpa) - Zum Abschluss des Amerika-Gipfels in Los Angeles haben 20 L├Ąnder eine gemeinsame Erkl├Ąrung zur Migration verabschiedet.

"Die durch die Corona-Pandemie ausgel├Âste Wirtschaftskrise und die politischen Unruhen in autorit├Ąren L├Ąndern haben zu Rekordzahlen bei der Migration gef├╝hrt", sagte US-Pr├Ąsident Joe Biden am Freitag (Ortszeit) auf dem Gipfeltreffen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Los Angeles. "Keine Nation sollte diese Verantwortung allein tragen".