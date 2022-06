Olivia Grégoires Wortwahl fiel defensiv aus: "Wir werden mit all jenen zusammenarbeiten, die das Land voranbringen wollen. Die Hand ist ausgestreckt", sagte die französische Regierungssprecherin am Sonntag. Ihre Vorgesetzte, Premierministerin Élisabeth Borne, sprach von einer "neuartigen Situation", betonte aber kämpferisch, dass man alles habe, "was wir brauchen, um erfolgreich zu sein." Dabei wusste Borne vermutlich, dass auch ihr eigener Posten gerade alles andere als gesichert ist.

Der Grund für diese "neuartige Situation" in Frankreich liegt in den für Borne und ihren Präsidenten Emmanuel Macron äußert schlechten Ergebnissen der Parlamentswahl. Hatte Macron noch im April an der Urne gegen die Rechtsextreme Marine Le Pen triumphiert, musste er am Wochenende eine Niederlage einstecken: Mit 245 Sitzen verfehlte sein Bündnis Ensemble! deutlich die absolute Mehrheit von 289 Sitzen in der Nationalversammlung.