Konflikt mit Bulgarien – Moskau droht der gesamten EU mit Konsequenzen

"Jetzt, nach diesem Unfug (...), ist die Botschaft nicht mehr in der Lage, normal zu arbeiten", sagte Russlands Au├čenminister Sergej Lawrow am Montag der Agentur Interfax zufolge. Russland werde entsprechend dem Prinzip der Gegenseitigkeit antworten, k├╝ndigte auch Lawrow an ÔÇô in der Regel ist damit die Ausweisung derselben Anzahl von Diplomaten des anderen Landes gemeint.