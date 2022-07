Ukraine-Krieg: Russland rückt auf nächste Stadt vor – die Nacht im Überblick

Winnyzja: Bei einem russischen Raketenangriff sind im Zentrum der ukrainischen Großstadt Winnyzja im Westen des Landes nach ukrainischen Angaben mindestens 20 Menschen getötet worden. (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Baerbock gegen Aufweichen der Sanktionen gegen Russland

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat eine Lockerung der gegen Russland verhĂ€ngten Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine ausgeschlossen. Auch ein solcher Schritt wĂŒrde die Gas-Versorgung aus Russland nicht sicherstellen, "sondern wir wĂ€ren doppelt erpressbar", sagte die GrĂŒnen-Politikerin am Donnerstag in einer Diskussion mit BĂŒrgern in Bremen. WĂŒrde man akzeptieren, dass jemand "auf brutalste Art und Weise" internationales Recht breche, dann wĂ€re das "eine Einladung an all diejenigen, die Menschenrechte, Freiheit und Demokratie mit FĂŒĂŸen treten".

Daher werde Deutschland die Ukraine unterstĂŒtzen, "so lange sie uns braucht", betonte Baerbock. "Und daher werden wir auch diese Sanktionen aufrechterhalten und zugleich sicherstellen, dass bei uns die Gesellschaft nicht gespalten wird."

Die westlichen Staaten haben ihre Strafmaßnahmen gegen Russland seit Kriegsbeginn Schritt fĂŒr Schritt verschĂ€rft. Politiker der Linken und der AfD haben sich fĂŒr eine Lockerung ausgesprochen – mit der BegrĂŒndung, dass die Strafmaßnahmen auch die deutsche Wirtschaft belasten.

Sanktionen gegen Russland wirken laut EU-Experten

Die gegen Russland verhÀngten EU-Sanktionen entfalten nach bislang unter Verschluss gehaltenen Daten ihre Wirkung. Wie Experten der EU-Kommission der Deutschen Presse-Agentur bestÀtigten, betreffen zielgerichtete HandelsbeschrÀnkungen mittlerweile russische ExportgeschÀfte, die vor dem Krieg ein Volumen von mehr als 73 Milliarden Euro im Jahr hatten. Prozentual gesehen geht es um 48 Prozent der bisherigen Ausfuhren Russlands in die EU.

Hinzu kommt unter anderem, dass innerhalb von rund vier Monaten russische Vermögenswerte von rund 13,8 Milliarden Euro eingefroren wurden – zum Beispiel von Oligarchen und anderen UnterstĂŒtzern von Kremlchef Wladimir Putin. Milliardenschwere Reserven der russischen Zentralbank können ebenfalls nicht mehr abgerufen werden.

Russland setzt Angriffe fort

Das Ziel, den russischen Angriff auf die Ukraine zu stoppen, verfehlen die Sanktionen allerdings bisher. Im Osten der Ukraine sind die von der russischen Armee unterstĂŒtzten Separatisten nach eigenen Angaben weiter auf die Kleinstadt Soledar vorgerĂŒckt. Die Dörfer Strjapiwka und Nowa Kamjanka am östlichen Stadtrand von Soledar seien eingenommen worden, teilten die Separatisten in Luhansk am Donnerstagabend mit.