Owsjannikowa vorübergehend in Moskau festgenommen

Sie wurde durch ihren Protest im russischen Live-TV weltberühmt. Am Sonntag wurde Marina Owsjannikowa in Gewahrsam genommen.

Nach einer zweiten Protestaktion gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine ist die Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa vorübergehend festgenommen worden. "Ich wollte mit den Hunden spazieren und bin gerade aus dem Tor getreten, als mich Uniformierte ansprachen", schrieb sie auf ihrem Telegram-Kanal. Sie sitze im Krasnoselskij-Ministerium für innere Angelegenheiten, eine Polizeistation in Moskau. Zuvor hatte es mehrere Berichte von einer Verhaftung gegeben. Auf ihrem Telegram-Kanal wurden zudem am Sonntag Fotos gepostet, die angeblich zeigen, wie sie von Polizisten in einen Minibus abgeführt wird.