Russischer TV-Moderator vergleicht Olaf Scholz mit Adolf Hitler

Im russischen Staatsfernsehen ist scharf formulierte Propaganda gegen den Westen an der Tagesordnung. Einer der Menschen, die in ihren Sendungen beinahe täglich gegen westliche Länder, ihre Regierungschefs und die liberale Gesellschaft an sich hetzen, ist Wladimir Solowjow. Ein Lieblingsgegner Solowjows sind Olaf Scholz und Deutschland . Ende Juni wetterte er in seiner Sendung, dass Josef Stalin einen Fehler gemacht habe, als er erlaubte, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg existieren zu lassen.

Am Donnerstag hat Solowjow erneut ein Tabu in seiner Sendung auf dem staatlichen Fernsehsender Rossija 1 gebrochen. Solowjow zeigte Bilder von Olaf Scholz beim Besuch auf einem Truppenübungsplatz in Schleswig-Holstein, auf dem ukrainische Soldaten am Flugabwehrkanonenpanzer Gepard ausgebildet werden. Solowjow stellte die Bilder von Scholz, wie er auf einen Gepard klettert, Bildern von Adolf Hitler in einer ähnlichen Position gegenüber.