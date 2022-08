Das feiert die Ukraine an ihrem Unabhängigkeitstag

Wie wird der Jahrestag heute begangen?

In Kiew herrscht Nervosität wegen befürchteter russischer Raketenangriffe auf große Städte. Die Straßen der Hauptstadt waren am Mittwoch ungewöhnlich leer, nachdem in den vergangenen Tagen wiederholt eindringlich vor möglichen Raketenangriffen gewarnt worden war. Öffentliche Versammlungen sind in Kiew verboten. In der zuletzt stark umkämpften Stadt Charkiw im Osten des Landes galt eine Ausgangssperre.

Der Unabhängigkeitstag sei ein wichtiges Datum für die Ukrainer und Ukrainerinnen - "und damit leider auch für unseren Feind", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er rief die Bevölkerung auf, sich an die Ausgangssperren zu halten und bei Luftalarm in Sicherheit zu bringen. "Denkt daran, wir sollen alle gemeinsam den Sieg erleben", sagte er. Der Krieg habe die Ukraine geeint. Es sei "eine neue Nation, die am 24. Februar um 4 Uhr morgens entstand".

Welche Reaktionen gibt es aus dem Ausland?

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist überzeugt, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen wird. "Die Ukraine muss sich durchsetzen, und die Ukraine wird sich durchsetzen", sagte der Norweger in einer Grußbotschaft zum Unabhängigkeitstag des Landes. Die Nato werde so lange Unterstützung leisten, wie es nötig sei. "Eine starke und unabhängige Ukraine ist von entscheidender Bedeutung für die Stabilität des euro-atlantischen Raums"

Nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz muss die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden. "Die Ukraine hat einen festen Platz in Europa und zwar als Mitglied in der EU", betonte Scholz in einer Video-Botschaft zum Unabhängigkeitstag. "Das in Freiheit und Demokratie vereinte Europa ist viel stärker als Russlands rückwärtsgewandter Imperialismus."

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich in einer Videobotschaft zum ukrainischen Unabhängigkeitstag an die ukrainische Bevölkerung gewandt. "Der ukrainische Unabhängigkeitstag ist eigentlich ein fröhlicher, ein festlicher Tag", steigt Baerbock ein. Russland versuche mit dem brutalen Angriffskrieg all das zu zerstören, wofür der 24. August eigentlich stehe – die Sicherheit, der Frieden und die Freiheit der Ukraine.