Reaktionen auf Ebrahim Raisis Tod Putin trauert um "wahren Freund Russlands" Von t-online , sic Aktualisiert am 20.05.2024 - 14:11 Uhr

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi ist bei einem Hubschrauberabsturz gestorben. Internationale Staats- und Regierungschefs senden dem Iran ihr Beileid.

Nach dem Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und seines Außenministers Hossein Amirabdollahian bei einem Hubschrauberabsturz haben internationale Staats- und Regierungschefs ihr Bedauern ausgedrückt. Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei hat unterdessen fünf Tage Staatstrauer angeordnet. Dies ging aus einer Mitteilung vom Montag hervor.

Der EU-Ratsvorsitzende Charles Michel hat das "aufrichtige Beileid" der Europäischen Union zum Ausdruck gebracht. "Die EU drückt ihr aufrichtiges Beileid zum Tod von Präsident Raisi und Außenminister Amirabdollahian sowie weiteren Mitgliedern ihrer Delegation und der Besatzung bei einem Hubschrauberabsturz aus", erklärte Michel am Montag im Onlinedienst X. "Unsere Gedanken sind bei ihren Familien."

Auch Außenminister Amirabdollahian unter den Toten

Raisi, sein Außenminister Hossein Amirabdollahian und weitere Passagiere waren bei einem Hubschrauberunglück im Nordwesten des Landes ums Leben gekommen. Rettungsteams hatten seit Sonntagnachmittag nach dem vermissten Hubschrauber gesucht und fanden den Helikopter am frühen Montagmorgen. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Der hart arbeitende und unermüdliche Präsident des iranischen Volkes (...) hat sein Leben für die Nation aufgeopfert", erklärte die Regierung in Teheran am Montag. Zunächst hatten Staatsmedien am frühen Morgen über den Tod berichtet.

Ebenfalls sprach Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni dem Iran ihr Beileid aus. "Ich möchte meine Solidarität und die Solidarität Italiens mit der iranischen Regierung und dem iranischen Volk zum Ausdruck bringen", sagte Meloni am Montag beim privaten Sender Canale 5. Angesichts des Vorfalls sei sie in ständigem Kontakt mit europäischen Partnern sowie den Verbündeten der G7-Gruppe. Italien hat derzeit den Vorsitz der Gruppe der sieben großen Industrienationen (G7) inne. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.

Die Ursache des Hubschrauberunglücks ist bisher unklar. "Ich sehe in diesen Stunden, dass die iranischen Behörden die These des Unfalls anerkennen und keine Verschwörungstheorien", sagte Meloni.

Aserbaidschans Präsident bestürzt über Tod kurz nach Treffen

Auch der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew hat sich kurz nach einem Treffen mit dem iranischen Kollegen Ebrahim Raisi bestürzt über dessen Tod gezeigt. "Mit Präsident Ebrahim Raisi hat das iranische Volk einen herausragenden Staatsmann verloren, der seinem Land sein ganzes Leben lang mit Hingabe und Einsatz gedient hat. Sein Andenken wird immer in unseren Herzen weiterleben", hieß es in einem in Baku veröffentlichten Beileidstelegramm Alijews an den iranischen Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei.

Raisi war am Sonntag auf der Rückreise von einem Treffen mit Alijew als es zu dem Hubschrauberabsturz kam. Der aserbaidschanische Präsident war der letzte Staatsmann, der Raisi lebend gesehen hatte. Auf der Internetseite Alijews gab es Fotos und ein Video von dem "historischen Besuch".

"An diesem traurigen Tag wünsche ich dem Allmächtigen, dass er dem freundlichen und brüderlichen iranischen Volk Geduld schenkt. Persönlich und im Namen des aserbaidschanischen Volkes spreche ich Ihnen, den Familien und Angehörigen der Opfer und Ihrem ganzen Volk mein tiefes Beileid aus und teile Ihre Trauer", schrieb Alijew weiter. Er hatte sich bereits am Sonntag besorgt gezeigt nach dem Absturz und der langen Suche nach dem Hubschrauber.

Putin und Xi kondolieren