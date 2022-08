Energie: Olaf Scholz plant Maßnahmen gegen sprunghaft gestiegene Strompreise

Kanzler Scholz strebt ein gemeinsames Vorgehen der EU an, um Strompreise zu senken. Zahlreiche Politiker sehen die Lösung vor allem in einer Maßnahme.

Bundeskanzler Olaf Scholz und der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala haben EU-Maßnahmen gegen die hohen Strompreise angekündigt. Es sei nicht nötig, dass Länder national vorgehen müssten, sagte der SPD-Politiker am Montag bei einem Besuch in Prag . Es sei offensichtlich, dass die Strompreise nicht mehr die Erzeugungskosten abbildeten. Deshalb müssten die Strukturen reformiert werden.

Fiala kündigte für den 9. September ein Sondertreffen der EU-Energieminister in Brüssel an. Er habe sich am Morgen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beraten. Eine denkbare Maßnahme sei, die Berechnung des Strompreises vom Gas abzukoppeln.

Von der Leyen sagte dazu am Montag in der slowenischen Stadt Bled bei einer internationalen Konferenz, die Kommission arbeite an einer "Sofortmaßnahme und an einer strukturellen Reform des Strommarkts". Die explodierenden Strompreise zeigten jetzt die Grenzen des "derzeitigen Strommarktdesigns", das für "andere Umstände" entwickelt worden sei.