Scholz vor UN: Russland betreibt "blanken Imperialismus"

In seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung greift Kanzler Olaf Scholz den russischen Präsidenten scharf an. Dieser ruiniere sein eigenes Land.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russland vor den Vereinten Nationen "blanken Imperialismus" vorgeworfen und der Ukraine weitere Unterstützung auch mit Waffen zugesichert. "Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt: Er kann diesen Krieg nicht gewinnen", sagte Scholz am Dienstagabend (Ortszeit) vor der UN-Vollversammlung in New York. "Er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land."