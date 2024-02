Rechnerisch ist für Haley noch alles möglich, egal wie die Vorwahl in South Carolina ausgeht. Die meisten Delegiertenstimmen für den republikanischen Parteitag werden in knapp zwei Wochen am sogenannten "Super Tuesday" vergeben, wenn die meisten und viele bevölkerungsreiche Bundesstaaten ihre Vorwahlen abhalten. Haley hat angekündigt, bis dahin auf jeden Fall im Rennen bleiben zu wollen.

Was ist eine Primary? Und was ist ein Caucus?

In den meisten Bundesstaaten entscheiden Bürger in "Primaries" ("primary elections", auf Deutsch: Vorwahlen) über die Verteilung der Delegierten. Primaries sind im Prinzip Mini-Wahlen, in denen Bürger in Wahllokalen oder per Briefwahl für die Präsidentschaftsbewerber einer Partei stimmen. Die Primaries werden von den Bundesstaaten durchgeführt.

Video | Buh-Rufe für Trump und seine goldenen Schuhe Player wird geladen Quelle: t-online

Ein "Caucus" (auf Deutsch: Ausschuss) ist eine Versammlung von Bürgern, die über die Nominierung von Präsidentschaftskandidaten abstimmen. Berühmt ist der Caucus für ein skurriles Verfahren, das mancherorts noch zum Einsatz kommt: Hier wählen die Teilnehmer ihren Wunschkandidaten nicht auf Stimmzetteln. Stattdessen zeigen sie ihre Unterstützung für einen Kandidaten, indem sie sich in verschiedene Ecken des Abstimmungsraums stellen.

Wer arbeiten muss, krank ist oder etwa wegen einer körperlichen Einschränkung nicht aus dem Haus kann, kann nicht mitentscheiden. Experten warnen außerdem davor, dass das Caucus-Verfahren radikalere Kandidaten bevorteile, da die Versammlungen tendenziell radikalere Wähler anziehen würden.

Wie laufen die einzelnen Vorwahlen ab?

Bundesweit einheitliche Regeln zum Ablauf der Vorwahlen gibt es nicht: Sie unterscheiden sich von Bundesstaat zu Bundesstaat und im Falle des Caucus-Verfahrens auch von Partei zu Partei. In manchen Fällen dürfen nur registrierte Parteimitglieder mitentscheiden, in anderen alle Wähler. In keinem Fall aber darf ein Bürger bei beiden Parteien mitstimmen. In South Carolina dürfen die Wähler frei entscheiden, ob sie sich an der demokratischen oder republikanischen Vorwahl beteiligen.

Sind die Regeln in South Carolina ein Vorteil für Haley?

Die Ungebundenheit der Wähler in South Carolina könnte Haley zugutekommen: Sie ist unter Demokraten und Unabhängigen deutlich beliebter als Trump. Allerdings können nur diejenigen abstimmen, die nicht schon an der demokratischen Vorwahl teilgenommen haben. Diese hatte US-Präsident Joe Biden klar gewonnen.