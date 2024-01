Französische Landwirte machen es ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen gleich: Sie haben in Südfrankreich mehrere Autobahnen und Fernstraßen blockiert. Die am Donnerstag begonnenen Blockaden der Autobahnen A20, A62 und A64 im Großraum Toulouse dauerten am Freitag an, wie die Zeitung "Ouest France" und der Sender France bleu berichteten. Nahe Toulouse verübten Bauern wohl einen Sprengstoffanschlag auf ein Verwaltungsgebäude.