Israel nimmt einen Grenzübergang bei Rafah ein. Außenministerin Baerbock warnt vor den Folgen dieser Offensive. Mehr Informationen im Newsblog.

USA verzögern seit zwei Wochen Waffenlieferungen an Israel

19.17 Uhr: Die US-Regierung hat in den vergangenen zwei Wochen nach Angaben einer mit den Vorgängen vertrauten Person Waffenlieferungen an Israel zurückgehalten. Der Insider bestätigt damit gegenüber Reuters einen Bericht von "Politico". Das Blatt hatte unter Berufung auf einen Mitarbeiter der US-Regierung berichtet, damit solle eine politische Botschaft an Israel gesendet werden.

Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden hat wiederholt gewarnt, eine Offensive in der Grenzstadt Rafah im Gazastreifen durch Israel werde ohne ein glaubwürdiges Konzept zum Schutz der Hunderttausenden Zivilisten in der Stadt von den USA nicht unterstützt.

Zu den vorerst gestoppten Lieferungen gehören auch Bausätze für ungelenkte Bomben mit kleinem Durchmesser, die vom Flugzeugbauer Boeing hergestellt werden, sagte der Insider. Auch andere geplante Verkäufe an Israel seien blockiert worden. Damit wird es für Israel schwieriger, sein Arsenal wieder aufzufüllen. Boeing nahm zu den Darstellungen zunächst nicht Stellung.

Baerbock zu Rafah: "Menschen können sich nicht in Luft auflösen"

17.00 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnt erneut vor einer Großoffensive des israelischen Militärs in Rafah. "Eine Million Menschen können sich nicht in Luft auflösen. Sie brauchen Schutz", schreibt Baerbock auf der Plattform X. "Sie brauchen dringend weiter humanitäre Hilfe. Dafür müssen die Grenzübergänge Rafah und Kerem Shalom unverzüglich wieder geöffnet werden."

Hamas meldet Tod einer 70-jährigen israelischen Geisel

15.59 Uhr: Die Hamas meldet den Tod einer israelischen Geisel. Die 70-Jährige sei Verletzungen erlegen, die sie durch israelischen Beschuss erlitten habe, sagt ein Sprecher der radikalen Islamisten. Eine Stellungnahme Israels liegt zunächst nicht vor.

Israel rückt mit Panzern in Rafah ein

15.02 Uhr: In einem dramatischen Schritt sind israelische Truppen in Teile der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen vorgerückt. Der einzige Grenzübergang nach Ägypten in Rafah sei nun auf der palästinensischen Seite unter israelischer Kontrolle, teilt ein ranghoher israelischer Militär mit. Das Manöver soll in der Nacht zum Dienstag passiert sein. Auch auf dem sogenannten Philadelphi-Korridor – einem Grenzstreifen zwischen Ägypten und dem Gazastreifen – wurden nach Angaben palästinensischer Augenzeugen israelische Truppen gesichtet.

Es ist das erste Mal seit dem israelischen Abzug aus dem Gazastreifen vor fast zwei Jahrzehnten, dass israelische Streitkräfte wieder in dieses Gebiet vordringen. Israel geht davon aus, dass über die Grenze zu Ägypten Waffen in den Gazastreifen gelangen. Auf Videoaufnahmen der Armee ist zu sehen, wie Panzer in den Grenzbereich von Rafah einrollten. Auf einem der Panzer weht eine große israelische Nationalflagge.

Das Nachrichtenportal "Axios" berichtet unter Berufung auf israelische Regierungsbeamte, der Einsatz von Panzern und Bodeneinheiten östlich von Rafah sei als erste Phase der Offensive zu verstehen. Die Übernahme des Grenzübergangs Rafah solle nicht nur den Machtverlust der Hamas im Gazastreifen demonstrieren. Anschließend sollten Palästinenser ohne Verbindung zu den Islamisten an der Verteilung von Hilfsgütern beteiligt werden, die aus Ägypten in das abgeschottete Küstengebiet kommen.

Borrell kritisiert Israel: Viele tote Zivilisten zu befürchten