Aktualisiert am 27.01.2024 - 08:50 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die USA und Großbritannien haben nach Angaben der Huthis im Jemen zwei Luftangriffe auf den Hafen von Ras Issa am Roten Meer geflogen. Weitere Einzelheiten berichtete der Huthi-TV-Sender Al-Masira am Samstag zunächst nicht. Von den USA oder Großbritannien gab es zunächst keine Stellungnahme.

Am Freitag war der Tanker "Marlin Luanda" im Roten Meer nach Angaben des Betreibers Trafigura im Roten Meer von einer Rakete getroffen worden. Ein Feuer brach demnach aus, das von der Besatzung unter Kontrolle gebracht werden konnte. Ein Schiff der US-Marine kam dem Tanker, der Diesel geladen hat, zu Hilfe.

Etwa acht Stunden nach dem Angriff zerstörte das US-Militär nach eigenen Angaben eine für den Start bereite Anti-Schiffs-Rakete der Huthi. Weitere Einzelheiten gab US-Zentralkommando zunächst nicht bekannt. Die mit dem islamischen Regime im Iran verbündeten Huthis haben seit dem 19. November Drohnen und Raketen auf Frachtschiffe in ihrer Region abgefeuert. Sie wollen damit die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen unterstützen, bekannten sich auch zum Angriff auf die "Marlin Luanda".

Militärschiffe zur Unterstützung

Wie der britische Sender BBC am Freitag unter Berufung auf US-Beamte berichtete, habe es infolge des Angriffs keine Verletzten gegeben. Der britischen Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) zufolge ereignete sich der Vorfall 110 Kilometer südöstlich der Stadt Aden, die an der Südspitze der arabischen Halbinsel liegt.

Die Reederei Trafigura, die das Schiff "Marlin Luanda" betreibt, bestätigte, dass das Schiff getroffen worden sei. "Gerät zum Feuerlöschen ist an Bord und wird genutzt, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, das sich in einem Ladetank auf der Steuerbordseite befindet", erklärte das Unternehmen. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) gab es Audiomitschnitte eines Notrufs, in dem von einem Raketenangriff gesprochen wird.