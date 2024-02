Donald Trump arbeitet fieberhaft an seiner Wahlkampagne. Eine Schlüsselposition soll dabei eine Frau einnehmen, die der Ex-Präsident sehr gut kennt.

Die Wahlen im kommenden November sind zwar noch eine Weile hin, aber schon jetzt laufen die Vorbereitungen für einen möglichen Machtwechsel im Weißen Haus im Lager der Republikaner auf Hochtouren. Offenbar hegt kaum jemand in der Partei noch Zweifel daran, dass der Kandidat Donald J. Trump heißen wird, und so hat dieser weitgehend freie Hand, seine Leute in Stellung zu bringen.

Nun kündigte der 77-Jährige die Besetzung zweier wichtiger Positionen innerhalb des Parteiapparates an. So soll Michael Whatley, Chef der Republikaner in North Carolina, den Vorsitz des Republican National Committee (RNC) übernehmen. Es handelt sich dabei um das Organisationsgremium der Republikaner, zuständig für die Koordinierung des Fundraisings, also der Spendenkampagnen, für die republikanische Wahlkampfstrategie und für die programmatische Ausrichtung der Partei im ganzen Land.

Mit der bisherigen Vorsitzenden des einflussreichen Gremiums, Ronna McDaniel, soll der ehemalige Präsident schon seit längerer Zeit unzufrieden gewesen sein. Nun sorgt er offenbar für einen Wechsel an der Spitze des RNC. Mit Whatley kürt Trump dabei einen Anwalt und wie es in einem Statement heißt, einen "guten Freund von mir", zum Chef des Parteikomitees. Whatley gilt als einer der lautstärksten Unterstützer von Trumps These der gestohlenen Wahl von 2020.

"Sie sagte mir, dass sie großartig sein wird!"

Eine weitere bedeutende Personalie ist die der Co-Vorsitzenden des RNC. Auch hier dürfte Trumps Vorschlag wohl schon bald zum Stühlerücken in dem Gremium führen. Demnach soll Lara Trump als Co-Vorsitzende neben Whatley die Geschäfte des RNC führen. Die 41-jährige ehemalige Fernsehmoderatorin ist für Trump keine Unbekannte. Lara Trump ist mit Eric Trump, einem Sohn des Ex-Präsidenten, verheiratet.

"Meine sehr talentierte Schwiegertochter, Lara Trump, hat sich einverstanden erklärt, als Co-Vorsitzende des RNC zu kandidieren", heißt es in dem von Trump veröffentlichten Statement. "Lara ist eine äußerst begabte Kommunikationsexpertin und sie hat sich allem verschrieben, wofür die Maga-Bewegung steht. Sie sagte mir, dass sie die Herausforderung annimmt und dass sie GROSSARTIG werden wird!".

Die beiden hochrangigen Posten beim RNC mit engen Vertrauten zu besetzen, ist ein weiterer Schachzug von Trump, um seine Wiederwahl voranzutreiben. Mit Whatley und Lara Trump könnte er die notwendige Unterstützung bekommen, die er für seine Präsidentschaftskampagne benötigt.