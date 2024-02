Laut dem ehemaligen Kommandeur der US-Armee in Europa, Ben Hodges, ist Donald Trumps Aussage zur Nato "sehr, sehr gefährlich" für Amerika und den Rest des Bündnisses. Der ehemalige US-Präsident sei ein "Mafia-Typ", sagte Hodges der britischen Tageszeitung "The Times". "Er möchte nicht, dass jemand seine Möglichkeiten einschränkt. Ihm sind moralische Verpflichtungen völlig egal. Er ist bereit, die ganze Sache wegzuwerfen".

"Trump hasst Bündnisse"

Hodges führte von 2014 bis 2018 mehr als 70.000 US-Soldaten in Europa und Afrika an und ist nach wie vor ein einflussreicher Nato-Berater. Er sagte, Trumps Behauptungen seien "strategisch unwissend" und riskierten, die eigenen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten "zu vermasseln".

Die USA seien auf den Zugang in Europa, mit Stützpunkten in fast jedem Land Europas und rund um das Mittelmeer, angewiesen, erklärt Hodges der "The Times". "Diese Stützpunkte sind wichtig für uns und für unseren Beitrag zur Nato." Sie seien nicht dafür da, um Deutschland zu bewachen, sondern "für das, was die USA in Afrika und im Nahen Osten machen".