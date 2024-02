Für Gespräche mit Scholz Selenskyj ist in Berlin gelandet Von dpa , bm Aktualisiert am 16.02.2024 - 11:11 Uhr Lesedauer: 1 Min. Bundeskanzler Olaf Scholz (l., SPD) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (Archivbild): Die beiden wollen ein Abkommen unterzeichnen. (Quelle: Michael Kappeler/dpa) News folgen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Berlin angekommen. Er will langfristige Sicherheitszusagen erreichen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Berlin angekommen, wie er auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab. Zuvor berichtete der "Spiegel". Am späten Nachmittag wird er sich zu Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin treffen. Es wird erwartet, dass Scholz und Selenskyj ein bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen Deutschland und der Ukraine abschließen.

Am Abend reist Selenskyj weiter nach Paris, wo er mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron ebenfalls eine solche Vereinbarung treffen will. Die Abkommen sollen die Zeit überbrücken, bis die Ukraine Mitglied in der Nato wird. Eine Aufnahme in das Militärbündnis ist für das von Russland angegriffene Land bisher nicht in Sicht. Eine erste bilaterale Sicherheitsvereinbarung hatte bereits Großbritannien mit der Ukraine geschlossen.