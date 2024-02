Armenien hat seine Teilnahme an einem von Russland dominierten Sicherheitsbündnis ausgesetzt – und rückt damit weiter von Moskau ab. "In der Praxis haben wir unsere Teilnahme an dieser Organisation eingefroren", sagte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan in einem am Freitag ausgestrahlten Interview mit dem Sender France 24 mit Blick auf die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (CSTO).