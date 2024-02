Aktualisiert am 29.02.2024 - 10:05 Uhr

Aktualisiert am 29.02.2024 - 10:05 Uhr

Pro-russische Separatisten in Transnistrien baten Moskau um Schutz vor Moldau. Nun könnte die Region in den Ukraine-Krieg involviert werden. Die wichtigsten Fakten.

Der Westen blickt erneut mit Sorge auf die kleine Republik Moldau zwischen der Ukraine und Rumänien. Es besteht die Befürchtung, dass Moldau aufgrund seiner abtrünnigen Region Transnistrien in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte: Die pro-russischen Separatisten, die das Gebiet an der Grenze zur Ukraine seit rund drei Jahrzehnten kontrollieren, haben Moskau am Mittwoch bei einem Sonderkongress um "Schutz" gegen Moldau gebeten.