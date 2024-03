Mächtige Banden wollen in Haiti die Interimsregierung stürzen. Ihre Gewalt hindert den Regierungschef an der Rückkehr von einer Auslandsreise. Auch der deutsche Botschafter verlässt angesichts der unsicheren Lage den Krisenstaat.

Wegen der eskalierten Gewalt krimineller Banden in Haiti haben Deutschlands Botschafter und der Ständige Vertreter den Karibikstaat verlassen. Sie seien am Sonntag "aufgrund der sehr angespannten Sicherheitslage in Haiti gemeinsam mit Entsandten der EU-Delegation" in das Nachbarland Dominikanische Republik ausgereist, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Abend der Deutschen Presse-Agentur. "Sie arbeiten bis auf Weiteres von dort aus."