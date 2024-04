Hamas veröffentlicht wohl Video mit zwei Geiseln

17.29 Uhr: Die Terrororganisation Hamas hat ein Video mit zwei Geiseln veröffentlicht, das berichtet die "Jerusalem Post". Demnach sind im Video der 64-jährige Keith Segal und der 46-jährige Omri Miran zu sehen. Beide werden seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 vermisst.

Das Video soll zwei Tage alt sein. Die beiden Geiseln sprechen laut "Jerusalem Post" darin darüber, dass sie in diesem Jahr nicht das jüdische Fest Pessach feiern können. Die Feierlichkeiten erinnern an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und dauern traditionell gut eine Woche an. Diese Woche läuft aktuell. Es ist bereits das zweite Video, dass die Hamas rund um die Feiertage veröffentlicht hat.

Bericht: London prüft Militäreinsatz an Gaza-Küste

17.22 Uhr: Die britische Regierung erwägt Berichten zufolge einen Einsatz von Soldaten, um Hilfsgüter an dem von den USA errichteten temporären Hafen in Gaza an Land zu bringen. Das berichten unter anderem die BBC und der Nachrichtensender Sky News. Die schwimmende Hafenmole soll nächsten Monat in Betrieb genommen werden, um zusätzliche Hilfsgüter in den Küstenstreifen zu bringen.

Die Regierung in Washington hat klargemacht, dass keine US-Soldaten in Gaza an Land gehen werden. Stattdessen sollten "Dritte" die Lastwagen mit den Hilfsgütern von der Hafenmole bis zu einem sicheren Verteilzentrum am Strand fahren, hieß es in dem BBC-Bericht. Laut Sky News und BBC könnten es sich dabei um britische Soldaten handeln.

Die Regierung in London wollte die Berichte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren. Die Angelegenheit sei bisher nicht auf dem Schreibtisch von Premierminister Rishi Sunak gelandet, hieß es aus Regierungskreisen lediglich.