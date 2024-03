Newsblog zum Krieg in Nahost Russland und China stoppen US-Plan zur Waffenruhe Von dpa , lim , sic , cc , das , lma , fho , wan , lec , jse Aktualisiert am 22.03.2024 - 14:40 Uhr Lesedauer: 46 Min. Chan Junis: Menschen in Palästina trauern. (Quelle: Hatem Ali/ap) Kopiert News folgen

Die EU macht Druck auf Israel und fordert eine sofortige Feuerpause. Israel gibt an, Hunderte Terroristen getötet und festgenommen zu haben. Mehr Informationen im Newsblog.

Forderung nach Waffenruhe scheitert im UN-Sicherheitsrat

14.26 Uhr: Die Forderung nach einer völkerrechtlich bindenden Waffenruhe im Gazastreifen ist im Weltsicherheitsrat erneut gescheitert. Russland und China blockierten die von den USA eingebrachte Resolution am Freitag in New York im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen mit einem Veto.

Israels Armee weiter im Schifa-Krankenhaus im Einsatz

14.05 Uhr: Israels Armee setzt eigenen Angaben zufolge ihren Einsatz in der größten Klinik des Gazastreifens fort. "Bislang haben die Einsatzkräfte mehr als 150 Terroristen in der Gegend des Krankenhauses eliminiert", teilte das Militär mit. Hunderte Verdächtige seien festgenommen worden. Am Donnerstag hatte die Armee angegeben, seit Beginn des Einsatzes in der Schifa-Klinik vor mehreren Tagen mehr als 140 Terroristen getötet und 600 weitere Personen festgenommen zu haben.

Unter den Festgenommenen sollen demnach auch mehrere ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas und des Islamischen Dschihad sein. Anwohner sagten der Deutschen Presse-Agentur, Israels Armee habe einen Großteil der Häuser rund um die Klinik angegriffen. Sämtliche Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israelische Truppen waren in der Nacht zum Montag erneut in die größte Klinik des Gazastreifens eingerückt, um dort nach eigenen Angaben gegen die Hamas und deren Infrastruktur vorzugehen. Bei dem Einsatz wurden Armeeangaben zufolge auch zwei israelische Soldaten getötet.

Nach israelischem Schlag gegen Hamas: Festnahmen im Libanon

13.53 Uhr: Nach einem israelischen Luftschlag gegen ein führendes Hamas-Mitglied nahe der libanesischen Küstenstadt Tyros sind mehrere Menschen wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen worden. Aus dem Umfeld der Terrororganisation Hamas hieß es, darunter seien zwei Jugendliche aus dem palästinensischen Flüchtlingslager Raschidija. Sie seien an die libanesischen Sicherheitsbehörden übergeben worden.

Die beiden Minderjährigen sollen sich einem Bericht der libanesischen Zeitung "L'Orient Today" zufolge in dem Lager südlich von Tyros als Verkäufer von Papiertaschentüchern verdingt haben. Demnach wird ihnen vorgeworfen, den Aufenthaltsort des Hamas-Mitglieds überwacht zu haben. Die Zeitung berichtete zudem von einer Festnahme des mutmaßlichen Auftraggebers.

Aus libanesischen Justizkreisen hieß es, es seien zwei Haftbefehle ausgestellt worden wegen des Verdachts auf Spionage für Israel und Verbindungen zu der gezielten Tötung. Bei den Verdächtigen seien Karten mit sensiblen Aufzeichnungen gefunden worden.

Luftwaffe will Hilfsflüge über Gaza so lange wie nötig fortsetzen

12.42 Uhr: Die Luftwaffe will ihre Hilfsflüge über Gaza so lange wie nötig fortsetzen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte am Freitag in Berlin: "Wir reagieren da flexibel auf den Bedarf. Wir stehen bereit, solange wir mit unseren Partnern zusammen diese Hilfsflüge für notwendig erachten, wir sind da auch durchhaltefähig." Die Luftwaffe bleibe so lange, wie es Hilfsgüter zu verteilen gebe.

Stand Freitagmorgen habe sie vier Flüge absolviert, mit insgesamt 22 Tonnen an Hilfsgütern an Bord. Die Luftwaffe hatte am vergangenen Samstag damit begonnen, vor allem Lebensmittel über Gaza abzuwerfen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes appellierte erneut an Israel, mehr humanitäre Hilfe auf dem Landweg nach Gaza zu ermöglichen. Das sei der effizienteste Weg, die leidenden Menschen zu unterstützen. "Es geht um Kinder, um Mütter, um Männer, die hungern, und es geht darum, dass diese Menschen gut versorgt werden können", sagte er.

Israel beschlagnahmt 800 Hektar Land im Westjordanland

12.22 Uhr: Israel hat die Beschlagnahmung von 800 Hektar Land im besetzten Westjordanland verkündet. Finanzminister Bezalel Smotrich sagt, das Gebiet im Jordantal sei zum "Staatsgebiet" erklärt worden. Nach Angaben von israelischen Aktivisten handelt es sich um die größte Beschlagnahmung von palästinensischen Gebieten seit 1993.

Israelische Armee: Bei Sturm auf Krankenhaus Hunderte Terroristen getötet

10.44 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben beim Sturm auf das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt über 500 Verdächtige festgenommen und Hunderte Kämpfer getötet. "Diejenigen, die sich unseren Streitkräften nicht ergeben haben, haben gegen unsere Streitkräfte gekämpft und wurden eliminiert", teilte Armee-Sprecher Daniel Hagari am späten Donnerstagabend mit.