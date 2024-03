Bei einer Ansprache an die Bevölkerung macht der russische Präsident Wladimir Putin "radikale Islamisten" für den Anschlag verantwortlich.

Der russische Präsident Wladimir Putin weicht von seiner ursprünglichen Aussage ab, dass die Ukraine hinter dem verheerenden Anschlag auf die Veranstaltungshalle Crocus City Hall in Moskau verantwortlich ist. In einer Fernsehansprache am Montagabend sagte er laut AFP, dass "radikale Islamisten" dafür verantwortlich seien.