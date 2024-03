Sicherheitsexperten rechnen damit, dass Russlands Präsident Wladimir Putin versuchen wird, aus dem Anschlag in Moskau politisches Kapital zu schlagen. Männer in Tarnuniformen hatten am Freitagabend eine Konzerthalle in der russischen Hauptstadt attackiert und zahlreiche Menschen getötet. In unserem Liveblog können Sie die neuesten Entwicklungen verfolgen.