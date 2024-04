Laut dem "Spiegel" hält der Raketenabwehr-Experte Kaushal das jedoch nicht für sonderlich wahrscheinlich. Die Satelliten seien nicht in großer Gefahr. Auch wenn ein Angriff vielleicht technisch möglich sei, zweifelt der Experte an dessen strategischem Wert. Dadurch, dass die Satelliten ein Teil der nuklearen Verteidigung abbildeten, würde ein gezielter Angriff die Eskalationsgefahr erhöhen. Das nehme man nicht so schnell in Kauf.

Nächstes Frühwarnsystem bereits in Planung

Laut der Space Force – der US-Teilstreitkraft, die auf den Weltraum spezialisiert ist – sei das SBIRS-System seit 2023 voll einsatzfähig und verlässlich. Dennoch wird bereits an dem nächsten Projekt geforscht. Das System namens Next Gen Opir ("Next Generation Overhead Persistent Infrared") soll aus drei geostationären Satelliten bestehen, die ebenfalls von Lockheed Martin gebaut werden sollen. Zudem sollen zwei weitere Satelliten im polaren Orbit als Unterstützung hinzukommen. Diese würden jedoch von der Konkurrenz hergestellt: Northrop Grumman.