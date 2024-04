Höchstwahrscheinlich. Israel steht ja auch nicht alleine da, sondern weiß im Falle eines iranischen Angriffs seine Alliierten an seiner Seite. Vereint wird man relativ sicher den größten Teil anfliegender Flugziele abfangen können – teilweise bevor sie auch nur in die Nähe des israelischen Luftraumes kommen. Die Frage ist: Gibt es irgendwann einen sogenannten Overload? Das hängt davon ab, welche Kapazitäten der Iran hat: Von der schieren Masse unterschiedlicher Angriffsmittel, sprich Raketen, Marschflugkörper und Drohnen. Irgendwann ist selbst das modernste Flugabwehrsystem übermannt, und ein Teil der anfliegenden Flugkörper kann nicht mehr abgefangen werden. In diesem Fall können die Iraner durchaus Ziele in Israel treffen und diese Ziele auch zerstören.

Dass tatsächlich israelische Spezialeinheiten im Iran operieren, würde ich momentan eher verneinen. Denn warum hat der Iran dann seine Flugabwehr aktiviert, die ja gegen externe Ziele arbeitet? Und warum sollte Israel das Risiko eingehen und sogenannte "Boots on the ground", also Soldaten, in den Iran schicken? Israel ist in der Lage, mit seinem weitreichenden Arsenal an Drohnen aus großer Entfernung anzugreifen. Warum sollte man eigene Menschenleben gefährden?