Trump macht Ukraine Hoffnung

Mit kaum weniger Sorge hatten die G7-Vertreter von Capri aus auf die Ukraine geblickt. Die Unterstützung des Landes hat schwer nachgelassen. Die Regierung in Kiew muss um westliche Waffen geradezu betteln. Außenminister Dmytro Kuleba war bei der Nato-Jubiläumsfeier Anfang April in Brüssel den Tränen nahe, weil der Westen nicht mehr Luftverteidigung für das angegriffene Land mobilisiert. Ein Armutszeugnis, aus der Sicht vieler.

Ende noch nicht in Sicht

Um so wichtiger könnte da werden, was US-Außenminister Blinken auf Capri andeutete: In den USA ende vielleicht schon bald die Blockade der Ukraine-Hilfen durch die Republikaner. Und dann war da ja noch Donald Trump, der sich unabhängig davon am Donnerstagabend (Ortszeit) zu Wort meldete: "Wir sind uns alle einig, dass das Überleben und die Stärke der Ukraine für Europa viel wichtiger sein sollten als für uns, aber es ist auch für uns wichtig!", so schrieb er bei "Truth Social".