Israel nimmt einen Grenzübergang bei Rafah ein. Der Islamische Dschihad brüstet sich mit einem Angriff auf Israel. Mehr Informationen im Newsblog.

Israel rückt mit Panzern in Rafah ein

15.02 Uhr: In einem dramatischen Schritt sind israelische Truppen in Teile der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen vorgerückt. Der einzige Grenzübergang nach Ägypten in Rafah sei nun auf der palästinensischen Seite unter israelischer Kontrolle, teilt ein ranghoher israelischer Militär mit. Das Manöver soll in der Nacht zum Dienstag passiert sein. Auch auf dem sogenannten Philadelphi-Korridor – einem Grenzstreifen zwischen Ägypten und dem Gazastreifen – wurden nach Angaben palästinensischer Augenzeugen israelische Truppen gesichtet.

Es ist das erste Mal seit dem israelischen Abzug aus dem Gazastreifen vor fast zwei Jahrzehnten, dass israelische Streitkräfte wieder in dieses Gebiet vordringen. Israel geht davon aus, dass über die Grenze zu Ägypten Waffen in den Gazastreifen gelangen. Auf Videoaufnahmen der Armee ist zu sehen, wie Panzer in den Grenzbereich von Rafah einrollten. Auf einem der Panzer weht eine große israelische Nationalflagge.

Das Nachrichtenportal "Axios" berichtet unter Berufung auf israelische Regierungsbeamte, der Einsatz von Panzern und Bodeneinheiten östlich von Rafah sei als erste Phase der Offensive zu verstehen. Die Übernahme des Grenzübergangs Rafah solle nicht nur den Machtverlust der Hamas im Gazastreifen demonstrieren. Anschließend sollten Palästinenser ohne Verbindung zu den Islamisten an der Verteilung von Hilfsgütern beteiligt werden, die aus Ägypten in das abgeschottete Küstengebiet kommen.

Borrell kritisiert Israel: Viele tote Zivilisten zu befürchten

12.06 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kritisiert das Vorrücken israelischer Streitkräfte in Teile der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen scharf. Es habe Bitten der internationalen Gemeinschaft, etwa von den USA und den EU-Staaten, an Israel gegeben, Rafah nicht anzugreifen. "Trotz dieser Warnung und dieser Aufforderung hat der Angriff gestern Abend begonnen", sagt der Spanier in Brüssel und spricht von einer Bodenoffensive. Ein israelischer Militärvertreter sagt zu den aktuellen Entwicklungen, es handele sich um einen "präzisen Anti-Terror-Einsatz in sehr begrenztem Umfang".

Borrell äußert die Befürchtung, dass es wieder viele zivile Opfer geben werde, und verweist darauf, dass im Gazastreifen Hunderttausende Kinder lebten. Diese sollten zwar in "sogenannte sichere Zonen" gedrängt werden, sagt Borell, fügt aber hinzu: "Es gibt keine sicheren Zonen in Gaza."

Borrell zeigt sich auch enttäuscht, dass Verhandlungen für einen Waffenstillstand vorerst offensichtlich gescheitert sind. Die Hamas habe diesen akzeptiert, Israel aber abgelehnt, so der 77-Jährige. Er betont, dass die Lage sehr angespannt sei und jeden Moment explodieren könne.

Zwei Soldaten bei Hisbollah-Angriff an Israels Nordgrenze getötet

9.46 Uhr: Bei einem Drohnenangriff der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah auf Israel sind nach Militärangaben zwei israelische Reservisten getötet worden. Die israelische Armee teilt mit, die beiden 31-jährigen Soldaten seien am Vortag bei einem Vorfall an der Nordgrenze ums Leben gekommen. Die mit Sprengstoff beladene Drohne hatte am Montag ein Gebäude in der Stadt Metulla angegriffen. Nach Medienberichten war es der Armee nicht gelungen, den unbemannten Flugkörper abzufangen. Die Hisbollah hatte den Angriff für sich reklamiert.

Bei einem Luftangriff Israels im Libanon waren am Sonntag nach libanesischen Angaben vier Zivilisten getötet worden. Der Angriff ereignete sich im Ort Mais al-Dschabal nahe der gemeinsamen Grenze. Bei den Todesopfern handle sich um ein Elternpaar und deren zwei Söhne. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Das angegriffene Haus sei stark beschädigt worden.

Israel übernimmt Kontrolle über Grenzübergang Rafah

7.40 Uhr: Das israelische Militär hat dem Armeeradio zufolge die Kontrolle über die palästinensische Seite des Grenzübergangs Rafah im südlichen Gazastreifen übernommen. Das Militär teilte auf Anfrage mit, es werde "in Kürze eine Erklärung veröffentlichen". Ein Sprecher der Grenzbehörde sagte, der Übergang sei wegen der Präsenz israelischer Panzer geschlossen worden.