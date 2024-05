Es ist ein Treffen der Giganten: Wladimir Putins erste Auslandsreise nach der Wahl führt ihn nach China. Dort betont er mit Xi Jinping die "tiefe Freundschaft". Doch was steckt wirklich dahinter?

Die Sonne steigt gerade erst über der chinesischen Hauptstadt auf, als das Flugzeug des russischen Präsidenten am Donnerstagmorgen auf dem Flughafen von Peking landet. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Staatsrätin Shen Yiqin, der mächtigsten und einzigen Frau in Chinas Regierung, geht es für Wladimir Putin sogleich weiter. Er steigt in eine Limousine ein und braust in einer Kolonne mit Polizeischutz in Richtung Stadtzentrum davon.

Der Kremlchef hat keine Zeit zu verlieren, denn vor dem Osttor der Großen Halle des Volkes am Pekinger Tian'anmen-Platz wartet bereits Chinas Staatschef Xi Jinping. Dieser begrüßt Putin, der von Kindern umjubelt wird, und gratuliert seinem "alten Freund" zur Wiederwahl. Dann schreiten die beiden Staatschefs eine Ehrenformation des chinesischen Militärs ab. Solch ein Empfang wurde Putin schon lange nicht mehr zuteil. Im Anschluss geht es direkt in Konsultationen mit Xi. Es soll bereits das 40. Treffen der beiden Staatenlenker sein. Für Putin gibt es viel zu besprechen.

Der zweitägige Besuch des Kremlchefs in China ist die erste Auslandsreise seit Beginn seiner fünften Amtszeit in der vergangenen Woche. Der russische Präsident sendet damit ein klares Signal: China ist und bleibt Russlands wichtigster Partner – und Putin möchte diese Beziehungen weiter vertiefen sowie möglichst zu Moskaus Vorteil nutzen. "Die Russland-China-Beziehungen haben das höchste Niveau erreicht, und trotz der schwierigen weltweiten Lage werden sie stärker", sagte der russische Präsident vorab Chinas Staatsagentur Xinhua.

Putin hat die "Crème de la crème" der russischen Politik und Wirtschaft im Schlepptau

Auch der China-Experte Klaus Mühlhahn sagt im Gespräch mit t-online, dass Putins Besuch in Peking zeige, wie wichtig China für ihn ist – "vor allem angesichts der komplexen internationalen Lage", sagt der Sinologe. "Dass Putin mit einer großen Delegation angereist ist, unterstreicht das nochmals."

(Quelle: ZU/Ilja Mess) Zur Person Klaus Mühlhahn (*1963) ist ein deutscher Sinologe, Gesellschafts- und Kulturwissenschaftler. Seit 2020 ist er Präsident der Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen. Mühlhahn lehrte an Universitäten in den USA, Finnland und Deutschland. 2021 erschien sein Buch "Geschichte des modernen Chinas. Von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart" in deutscher Sprache.

Der Kremlchef hat bei seinem Besuch das "Who is who" der russischen Politik und Wirtschaft im Schlepptau. Neben dem kürzlich abgesetzten Verteidigungsminister und neuen Sekretär des Sicherheitsrates, Sergei Schoigu, ist auch dessen Nachfolger im Verteidigungsministerium, Andrej Beloussow, angereist. Dem Wirtschaftsexperten werden beste Kontakte in China nachgesagt. Mehr zu seiner Person lesen Sie hier. Mit von der Partie sind auch Außenminister Sergej Lawrow, Kremlsprecher Dmitri Peskow sowie eine Riege von Oligarchen und Wirtschaftslenkern, etwa der Rosneft-Geschäftsführer Igor Setschin und die Chefs der Sberbank und VTB Bank, Herman Gref und Andrej Kostin.

Tatsächlich ist die globale Lage komplex. Russland führt seit mehr als zwei Jahren einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dessen Verlauf sich Putin zumindest zu Beginn wohl anders vorgestellt hat. Nun fechten die ukrainischen und russischen Truppen einen Abnutzungskrieg aus, der täglich Hunderte Soldaten und Zivilisten das Leben kostet. Russland ächzt zudem unter Wirtschaftssanktionen des Westens, die Putin zwar noch nicht zwingen konnten, den Feldzug zu beenden, ihm die Kriegsführung jedoch erschweren.

Hier kommt China ins Spiel. Der Riese im Fernen Osten steht trotz des Kriegs wacker an der Seite Russlands. Peking versorgt die Armee des Kremls zwar nicht direkt mit Waffen, jedoch mit sogenannten Dual-Use-Gütern, also Gütern, die sowohl für zivile als auch militärische Zwecke genutzt werden können.