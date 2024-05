Ein Sturm zieht auf

In Straßburg geht am Donnerstag die Sorge um, dass diese Beispiele Schule machen. Im Prinzip sind Urteile des EGMR zwar bindend, aber der Europarat hat keine Durchsetzungsmöglichkeiten. Oft wird er deswegen als Papiertiger verspottet. Der Leiter der Deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Frank Schwabe (SPD), sieht das anders: "Die EU hat ökonomische Möglichkeiten, ja klar, die hat der Europarat nicht. Aber der Europarat hat verbriefte Rechte." Dazu zählten etwa das Recht, Wahlbeobachtungsmissionen zu schicken oder unangemeldet in Gefängnisse zu gehen.

Es gilt auch als eher unwahrscheinlich, dass Länder wie die Türkei oder Serbien aus der Organisation austreten. Denn für sie ist der Europarat ein Tor in die europäische Politik, eine Möglichkeit der Einflussnahme. Allerdings kann so auch der Kreml – etwa über Serbien, das abhängig von Russland ist – weiter Einfluss auf die Institution nehmen.

Zeit der Selbstvergewisserung

Zudem laufen Urteile des EGMR oft in eine Sackgasse. Als bräuchte es dafür ein aktuelles Beispiel, platzt am Donnerstag eine Nachricht in die Jubiläumsfeier des Europarates: Ein türkisches Gericht hat den früheren Vorsitzenden der pro-kurdischen HDP-Partei, Selahattin Demirtaş, zu insgesamt mehr als 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Eklat in Straßburg, immerhin hatte der Europarat die Freilassung von Demirtaş gefordert, er sieht ihn als politischen Gefangenen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Aber das Europarat-Mitglied Türkei ignoriert das Urteil seit Jahren.

Deswegen bleibt auch Baerbock bei der Feier in Straßburg nur ein Appell an die Mitgliedsstaaten, sich an die Urteile des Gerichtshofs zu halten. "Wenn wir wollen, dass dieser Rat als wirksames Frühwarnsystem dient, müssen wir zuhören, wenn er Alarm schlägt." Autokraten von außen und Demagogen von innen hätten eines gemeinsam: "Sie betrachten unsere demokratischen Werte als Schwäche. Aber sie liegen falsch." Das Versprechen, dass der Mensch ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Frieden und Freiheit habe, "ist stärker als Hass". Dieses Versprechen sei "eine Verpflichtung, die niemals endet".