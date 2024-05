Grünen-Chef Nouripour warnt vor einer Offensive in Rafah. Die US-Regierung soll eine Munitionslieferung nach Israel gestoppt haben. Mehr Informationen im Newsblog.

USA: Rafah-Bodenoffensive würde Leiden der Palästinenser erhöhen

20.18 Uhr: Die US-Regierung lehnt eine erwartete Militäroffensive Israels in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen weiter klar ab. "Wir sind der Meinung, dass eine Militäroperation in Rafah zum jetzigen Zeitpunkt das Leiden der palästinensischen Bevölkerung dramatisch verstärken würde", sagt der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller. Eine solche Offensive würde zu einer Zunahme der Verluste an Menschenleben in der Zivilbevölkerung führen. Miller betont, dass die US-Regierung Zweifel daran habe, dass eine Evakuierung der Zivilbevölkerung aus so einem "überfüllten Gebiet" überhaupt möglich sei. Es gebe keinen effektiven Weg, die Menschen im Gazastreifen zu verteilen und ihnen die benötigte Hilfe zukommen zu lassen, sagte Miller.

US-Präsident Joe Biden hatte am Vormittag (Ortszeit) mit Israels Premier Benjamin Netanjahu telefoniert. Das Weiße Haus teilt mit, dass Biden noch einmal seine "klare Haltung zu Rafah" bekräftigt habe. Die US-Regierung spricht sich seit Wochen vehement gegen eine Bodenoffensive in Rafah aus.

UN-Hochkommissar: Teil-Evakuierung von Rafah ist "unmenschlich"

18.01 Uhr: Der UN-Menschenrechtsbeauftragte kritisiert die von Israel angeordnete Umsiedlung von Palästinensern aus Rafah. "Die Bewohner des Gazastreifens sind weiterhin Bombenangriffen, Krankheiten und Hungersnöten ausgesetzt. Und heute wurde ihnen mitgeteilt, dass sie erneut umgesiedelt werden müssen, da die israelische Militäroperation in Rafah ausgeweitet wird", heißt es in einer Erklärung des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Volker Türk. "Das ist unmenschlich."

Netanjahu sichert offenen Grenzübergang zu

18 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sichert nach US-Angaben bei einem Telefonat mit Präsident Joe Biden zu, den Grenzübergang Kerem Schalom für humanitäre Hilfe offen zu halten. Biden habe zudem seine "eindeutige Haltung" zu einer israelischen Offensive in Rafah kommuniziert, teilt das Präsidialamt in Washington mit. Bei einem Angriff der Hamas in der Umgebung von Kerem Schalom starben am Sonntag vier israelische Soldaten. Biden hat sich wiederholt gegen die geplante israelische Offensive in Rafah ausgesprochen.

Nouripour zu Rafah: "Diese Großoffensive darf es so nicht geben"

15.39 Uhr: Grünen-Chef Omid Nouripour warnt eindringlich vor einer geplanten Bodenoffensive der israelischen Armee in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Über eine Million Menschen hielten sich dort auf. "Und eine großflächige Offensive wäre eine absehbare humanitäre Katastrophe", sagt Nouripour in Berlin. "Diese Großoffensive darf es so nicht geben." Nötig seien eine Waffenruhe, sichere Korridore und eine gesicherte humanitäre Versorgung sowie die Freilassung der Geiseln in den Händen der Hamas.

Die israelische Armee habe die Menschen immer wieder aufgefordert, in den Süden des Gazastreifens zu gehen, betont Nouripour. "Sie sind in den Süden gegangen, viele sind in den Süden gegangen und nun ist nicht klar, wohin sie denn gehen sollen, wenn jetzt die große Offensive auf Rafah beginnt", sagt er unter Verweis auf die großflächige Zerstörung des Gazastreifens.

Hisbollah meldet Drohnen-Angriff in Nordisrael

13.51 Uhr: Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben eine israelische Militärstellung in der Nähe der nordisraelischen Stadt Metula mit einer Drohne angegriffen. Es habe mehrere Tote und Verletzte gegeben. Das israelische Militär konnte die Zahl der Verletzten und Opfer zunächst nicht bestätigen, erklärt aber, eine Drohne sei aus dem Libanon in das Gebiet von Metula eingedrungen. Israelische Medien berichten, zwei Menschen seien bei dem Angriff schwer verletzt worden. Die vom Iran unterstützte Hisbollah feuerte nach eigenen Angaben zudem Dutzende Raketen auf militärische Ziele jenseits der Grenze zu Israel ab. Israel und die Hisbollah haben sich in den vergangenen sechs Monaten parallel zum Krieg im Gazastreifen täglich grenzüberschreitende Angriffe geliefert.

Hamas: Israelische Luftangriffe auf Osten von Rafah