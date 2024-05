Lotto am Samstag: Die Gewinnzahlen

Israel soll der Hamas ein Ultimatum gestellt haben. Die Huthi wollen auch Schiffe im Mittelmeer angreifen. Mehr Informationen im Newsblog.

Israelisches Militär meldet Tötung von Islamisten-Kommandeur

22.20 Uhr: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Kommandeur der Terrororganisation Islamischer Dschihad bei einem Luftangriff im südlichen Gazastreifen getötet. Der Mann habe zahlreiche Angriffe gegen Israel in den vergangenen Jahren geleitet, erklärte die Armee am Samstagabend. Er sei auch verantwortlich gewesen für den Angriff auf den Kibbuz Sufa und den Militärposten von Sufa am 7. Oktober.

Terroristen der Hamas und anderer Gruppen hatten am 7. Oktober vergangenen Jahres mit ihrem Angriff auf mehrere Kibbuzim, Armeeposten und ein Musikfestival in Israel ein Massaker verübt, bei dem mehr als 1.200 Menschen getötet wurden.

Israel: Hamas torpediert Gespräche über Feuerpause

22.12 Uhr: Ein hochrangiger israelischer Regierungsvertreter bezeichnet die Forderung der Hamas nach einem dauerhaften Waffenstillstand als Hindernis in den Verhandlungen über eine Feuerpause und weitere Geisel-Freilassungen. "Bislang hat die Hamas ihre Forderung nach Beendigung des Krieges nicht aufgegeben und damit die Möglichkeit einer Einigung vereitelt", sagt der Regierungsmitarbeiter.

Er weist Berichte zurück, wonach Israel einer Beendigung des Krieges zugestimmt habe, um die von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freizubekommen.

Ein Vertreter der Hamas sagt, dass die Verhandlungsrunde am Samstag in Kairo "keine Fortschritte" gebracht hätten. "Die heutigen Verhandlungen sind beendet und morgen wird es eine neue Runde geben", fügt er hinzu.

Polizei: Fünf Palästinenser bei Einsatz im Westjordanland getötet

19.59 Uhr: Bei einem Anti-Terror-Einsatz israelischer Sicherheitskräfte im Westjordanland sind am Samstag fünf Palästinenser getötet und ein Polizeibeamter verletzt worden. Soldaten und Polizisten umringten während eines zwölfstündigen Einsatzes nördlich der Stadt Turkam ein Haus, in dem sich mutmaßliche Mitglieder einer Terrorzelle aufhielten, wie ein Polizeisprecher erklärt. Nach Schüssen aus dem Gebäude hätten die Sicherheitskräfte das Feuer mit verschiedenen Waffensystemen erwidert. Das Haus sei auch zweimal von einer israelischen Drohne aus angegriffen worden.

In dem Gebäude seien militärisches Gerät und Waffenteile sichergestellt worden, hieß es weiter. Bei den Opfern soll es sich den israelischen Angaben zufolge um Mitglieder der Al-Kassam-Brigaden gehandelt haben, also des militärischen Flügels der islamistischen Hamas. Sie sollen bei einem Angriff im April einen Soldaten getötet und einen weiteren verletzt haben. Das palästinensische Gesundheitsministerium im Westjordanland erklärt, zwei der fünf Opfer seien Mitglieder Al-Kassam-Brigaden gewesen.

Kairo: Israel schickt keine Delegation zu Verhandlungen

15.58 Uhr: Israel schickt anders als die islamistische Hamas vorerst kein Team zu den indirekten Verhandlungen in Kairo über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung weiterer Geiseln. Israel werde erst eine Delegation nach Ägypten entsenden, wenn die Hamas auf den Vorschlag für ein Abkommen geantwortet habe, berichtet der israelische Kan-Sender unter Berufung auf einen Regierungsvertreter. Ein Sprecher der israelischen Regierung kommentiert den Bericht auf Anfrage nicht.

Vertreter der Hamas waren am Samstag aus dem Golfemirat Katar in Ägyptens Hauptstadt gereist, wie Kreise am Flughafen bestätigten. Auch der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira berichtete über das Eintreffen der Hamas-Delegation.

Gegenstand der indirekten Verhandlungen, bei denen Ägypten, Katar und die USA vermitteln, ist ein Vorschlag, der die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas sowie die Einstellung der Kampfhandlungen im Gazastreifen seitens Israels in mehreren Phasen vorsieht.

Hamas-Delegation zu Verhandlungen in Kairo eingetroffen