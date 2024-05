Newsblog zum Krieg in Nahost Israel: Terrorist im Westjordanland getötet Von t-online , dpa , reuters , afp , jcz , das , fho , lec , JHA Aktualisiert am 18.05.2024 - 00:54 Uhr Lesedauer: 12 Min. Israelische Soldaten im Westjordanland (Archivbild): Nach Angaben des Militärs soll ein Terrorist getötet worden sein. (Quelle: IMAGO/Wahaj Bani Moufleh/imago) Kopiert News folgen

Im Westjordanland soll ein gesuchter Terrorist bei einem Luftangriff getötet worden sein. CDU-Politikerin Connemann hält Baerbock für nicht länger tragbar. Mehr Informationen im Newsblog.

Israels Armee: Terrorist bei Luftangriff im Westjordanland getötet

0.45 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff in Dschenin im Westjordanland ist nach Angaben der Armee ein gesuchter Terrorist getötet worden. Der Mann sei für eine Reihe von Terroranschlägen verantwortlich gewesen, darunter die Ermordung eines Israelis im Mai 2023, wie das israelische Militär in der Nacht zum Samstag bekannt gab. Auch in palästinensischen Berichten hieß es, der Mann sei bei dem Angriff auf ein Gebäude getötet worden.

Ein Kampfflugzeug und ein Hubschrauber hätten eine Kommandozentrale eines örtlichen Terrornetzwerkes angegriffen, teilte die israelische Armee weiter mit. Darin hätten sich mehrere Terroristen befunden, von denen einige an Schießereien in der Gegend von Dschenin beteiligt gewesen seien und weitere Terroranschläge verüben wollten, hieß es.

Freitag, 17. Mai

US-Sicherheitsberater Jake Sullivan reist nach Saudi-Arabien und Israel

21.26 Uhr: Der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden wird am Wochenende nach Saudi-Arabien und Israel reisen. Jake Sullivan werde am Samstag Saudi-Arabiens Kronprinz und faktischen Herrscher, Mohammed bin Salman, treffen, kündigt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, in Washington an.

Bei dem Treffen werde es unter anderem um "die laufenden Bemühungen um einen dauerhaften Frieden und Sicherheit in der Region" gehen. Am Sonntag werde Sullivan nach Israel weiterreisen und dort unter anderem mit Premierminister Benjamin Netanjahu zusammenkommen. In dem Gespräch solle es um den Krieg im Gazastreifen, die dortige humanitäre Lage und die Verhandlungen über ein Abkommen zur Freilassung aller Geiseln gehen, so Kirby.

Hamas-Offizier bei israelischem Luftangriff im Südlibanon getötet

21:05 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon ist ein Hamas-Offizier in seinem Auto getötet worden. Das teilen die Kassam-Brigaden, der militärische Arm der islamistischen Hamas, mit. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur berichtet, bei dem Angriff seien zudem zwei Menschen verletzt worden. Dabei bleibt unklar, ob es sich um Hamas-Kämpfer oder Zivilisten handelt.

Die israelische Armee hatte am Abend die gezielte Tötung des Mannes, der nach israelischen Angaben eine Reihe von Angriffen gegen Israel aus dem Libanon gesteuert haben soll, bestätigt.

Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober schießt die proiranische Hisbollah aus dem Libanon mit Raketen, Artillerie- und Panzerabwehrgranaten auf den Norden Israels – aus "Solidarität" mit der Hamas in Gaza, wie sie vorgibt. Israel bekämpft die grenznahen Stellungen der Hisbollah mit Luft- und Artillerieangriffen. Immer wieder hat das israelische Militär aber auch Ziele tief im Landesinneren des Libanons und weit entfernt von der Grenze angegriffen. Auf beiden Seiten hat es Todesopfer gegeben.

Armee bestätigt Fund von Leiche von Shani Louk

17.59 Uhr: Die israelische Armee hat den Fund von drei getöteten Geiseln im Gazastreifen vermeldet, darunter auch die der deutsch-israelisch Shani Louk. Mehr dazu lesen Sie hier.

