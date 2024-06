Aktualisiert am 21.06.2024 - 15:25 Uhr

Aktualisiert am 21.06.2024 - 15:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die EU-Osterweiterung geht in die nächste Runde. Neben der Ukraine ist auch Moldau ein weiterer Mitgliedskandidat.

Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau können am kommenden Dienstag wie geplant beginnen. Der EU-Ministerrat formalisierte eine bereits in der Vorwoche erzielte Einigung über die sogenannten Verhandlungsrahmen, wie die derzeitige belgische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte.

Mit ihnen werden die Leitlinien und Grundsätze für die Beitrittsgespräche festgelegt. Ausgerichtet werden soll die erste Verhandlungsrunde am Dienstag in Luxemburg am Rande eines EU-Ministertreffens.