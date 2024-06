Aktualisiert am 26.06.2024 - 11:03 Uhr

Aktualisiert am 26.06.2024 - 11:03 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der scheidende niederländische Regierungschef Mark Rutte ist offiziell zum nächsten Generalsekretär der Nato ernannt worden. Der 57-Jährige soll Anfang Oktober die Nachfolge des Norwegers Jens Stoltenberg antreten, wie das Verteidigungsbündnis am Mittwoch nach einer Sitzung der ständigen Vertreter der 32 Nato-Staaten mitteilte.

Der Ernennung war eine mehrmonatige Zitterpartie vorangegangen. Am vergangenen Donnerstag zog dann Rumäniens Präsident Klaus Iohannis seine Kandidatur zurück.

Damit war klar: Alle 32 Nato-Staaten stehen hinter dem Plan, dass Rutte im Oktober die Nachfolge des langjährigen Generalsekretärs Jens Stoltenberg antritt. Stoltenberg schrieb nach der Ernennung auf der Plattform X: "Ich weiß, dass die Nato in gute Hände gebe".

Rutte bringt Erfahrung mit

Rutte übernimmt den Spitzenposten im Bündnis in einer schwierigen Phase des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine . Zudem bereitet sich die Nato auf eine mögliche Wiederwahl des früheren US-Präsidenten Donald Trump und eine schwächere US-Rolle in dem transatlantischen Bündnis vor.

Scholz: "herausragender Kandidat"

Die Zeit für eine Entscheidung drängte: Die Nato will Rutte auf ihrem Jubiläumsgipfel in Washington Anfang Juli als neuen Generalsekretär präsentieren. Er wird der vierte Niederländer in diesem Amt seit Gründung der transatlantischen Allianz vor gut 75 Jahren.