Das Taliban-Regime will mit einer Delegation an einem bevorstehenden UN-Treffen in Katar zur Lage in Afghanistan teilnehmen. Ziel der Zusammenkunft am 30. Juni und 1. Juli in Doha wird es sein, das internationale Engagement für das von Krisen heimgesuchte Land zu verstärken. Im Februar hatten die Islamisten es noch abgelehnt, an einem ähnlichen UN-Treffen in Doha teilzunehmen. Die Bedingung für ihre jetzige Zusage: Es dürfe keine afghanischen Frauen mit am Tisch sitzen und nicht über Frauenrechte gesprochen werden.