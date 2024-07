Russen rätseln Entlassene Vizeverteidigungsministerin nach Frankreich geflohen? 02.07.2024 - 12:07 Uhr Lesedauer: 4 Min. Tatjana Schewzowa: Sie stand lange an der Seite von Verteidigungsminister Sergei Schoigu. (Quelle: Sergei Bobylev/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Russlands Präsident Putin hat im Verteidigungsministerium aufgeräumt, Minister und Vizeminister ausgewechselt. Über die angebliche Flucht einer entlassenen Vizeministerin gibt es nun wilde Gerüchte.

Es wäre eine Meldung, die Russland erschüttern könnte – aber sie findet sich bisher nur auf wenigen Nachrichtenseiten und nicht auf offiziellen Kanälen: In Russland wird heftig darüber spekuliert, ob sich die entlassene Vizeverteidigungsministerin Tatjana Schewzowa nach Frankreich abgesetzt hat. Würde eine Generalin aus dem Innersten von Putins Militärapparat tatsächlich in Nato-Gebiet flüchten, wäre das politischer Sprengstoff. In Russland befeuert die Meldung in jedem Fall die Diskussion um Korruption.

Was zuerst nur durch Gerüchte und ein wenig bekanntes Portal an die Öffentlichkeit gelangte, hat jetzt Fahrt aufgenommen durch einen Bericht einer der reichweitenstärksten Nachrichtenseiten. Die nationalistische Seite "ZargradTV" des orthodoxen Oligarchen Konstantin Malofejew hat das Thema aufgegriffen, das andere große Portale und die russischen Nachrichtenagenturen bisher ignorieren.

Der "ZargradTV"-Bericht bezieht sich auf ein vor wenigen Jahren gegründetes Portal, "Yuridicheskaya Gazeta" ("Juristische Zeitung"), das sich viel mit innenpolitischen Themen befasst und in den vergangenen Wochen das Verteidigungsministerium zum Dauerthema hatte. In der "Juristischen Zeitung" war am 26. Juni zu lesen, was "im Internet offiziell unbestätigte Information" sei: Die Ex-Vizeministerin Schewzowa habe ihre Koffer gepackt und sei nach Frankreich geflogen.

Schewzowa wurde am 17. Juni entlassen

Schewzowa hatte nur wenige Tage vorher ihren Job verloren und ist seitdem von der Bildfläche verschwunden. Am 17. Juni hatte Präsident Wladimir Putin sie und drei weitere Vizeminister des Verteidigungsministeriums per Dekret entlassen. Es war der nächste Schritt beim großen Aufräumen im Militär: Ende April war Schewzowas Amtskollege Timur Iwanow festgenommen worden, bis dahin zuständig für militärische Bauprojekte. Er sitzt wegen Bestechlichkeit in Haft, und ihm folgten weitere hohe Militärs und Ministeriumsmitarbeiter. Verteidigungsminister Sergei Schoigu wurde von Wladimir Putin am 12. Mai abgesetzt.

Schewzowa ist die Frau, die im Ministerium bereits seit 2010 für Budget und Geldflüsse verantwortlich war. Sie hatte einen ersten Korruptionsskandal schon unter Schoigus Vorgänger, Anatoli Eduardowitsch Serdjukow, überstanden. Putin hatte ihn 2012 im Zuge von Betrugsvorwürfen um Immobilienverkäufe des Ministeriums entlassen.

Wenn Korruptions- und Betrugsvorwürfe gegen hohe Politiker in Russland laut werden, ist das oft auch ein Ausdruck davon, dass sie in Ungnade gefallen sind. Die Berichte über den neuen Skandal rückten Schewzowa zunehmend in den Mittelpunkt. Es sei kaum glaubwürdig, dass sie von weiteren Ermittlungen verschont geblieben wäre, hieß es. Ersetzt wurde sie in ihrem Amt durch die Tochter eines Cousins von Putin.

Bericht führt genüsslich Wohlstand vor

Die "Juristische Zeitung" schrieb diverse Fortsetzungstexte um Schewzowa und darüber, welche Kreise die Korruption im Ministerium zieht. Das Portal hat eine Gästeliste, wer alles zur luxuriösen Feier zum 50. Geburtstag von Schewzowa eingeladen und anwesend war und vermutet darunter Helfer bei der Flucht. Aus einer früheren Steuererklärung erfahren Leser, dass das Ehepaar neben zwei Immobilien in Sankt Petersburg in Moskau eine Residenz in bester Lage am Ufer der Moskwa für umgerechnet 20 Millionen Euro besitzt. Man fährt Mercerdes, ein Mercedes GLK-Geländewagen und Vito-Transporter sollen dem Paar gehören. "Yuridicheskaya Gazeta" will auch erfahren haben, dass die Kinder westlich betreut worden seien von Erzieherinnen, die aus Großbritannien eingeflogen wurden.

Dem Portal bescheren die Berichte große Klickerfolge. Hunderttausende Russen haben sie gelesen. Schewzowa habe ein Vermögen in Kryptowährungen angehäuft, sie habe Helfer gehabt, schreibt das Portal. Das sei weiter nicht bestätigt, "aber dem hartnäckigen Schweigen der offiziellen Medien nach zu urteilen, ist es so". Die Logik: Weil die anderen Medien das Thema verschweigen, sei das eine Bestätigung. Es berichtete auch sonst kein Medium in Russland, nur diverse Militärblogger stiegen empört ein.