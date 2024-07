Auch Fatah soll zu Unterzeichnern gehören

Biden: Stehen kurz vor Friedensabkommen

Derzeit steht ein dreistufiger Plan zum Frieden in Nahost im Raum, der den Austausch der Geiseln gegen palästinensische Häftlinge sowie Wege hin zu einer dauerhaften Waffenruhe vorsieht. US-Präsident Joe Biden hatte angekündigt, sich in den verbleibenden Monaten als Präsident für ein solches Abkommen einzusetzen: "Ich werde sehr eng mit den Israelis und den Palästinensern zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie wir den Gaza-Krieg beenden, den Frieden im Nahen Osten sichern und all die Geiseln nach Hause bringen können", sagte er telefonisch beim Besuch von Kamala Harris in der Wahlkampfzentrale der Demokraten.