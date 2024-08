Könnte Putin die Nato angreifen? Der deutsche Generalleutnant Jürgen-Joachim von Sandrart warnt vor der russischen Bedrohung. Und erklärt Deutschlands Rolle in dem Verteidigungsbündnis.

Die Spannungen zwischen Russland und der Nato nehmen zu, besonders an der direkten Grenze zum russischen Staatsgebiet. Jürgen-Joachim von Sandrart ist Generalleutnant bei der Bundeswehr und kommandiert seit 2021 das Multinationale Korps Nord-Ost im polnischen Stettin.

Seit seinem Amtsantritt hat von Sandrart die Entwicklungen an der Ostflanke der Nato aus nächster Nähe verfolgt. Im Interview mit t-online schätzt der General die aktuelle Sicherheitslage ein, erklärt die notwendige strategische Ausrichtung der Allianz und zeigt Deutschlands Rolle innerhalb des Bündnisses auf.

t-online: Herr von Sandrart, Sie rechnen in nicht allzu langer Zeit mit einem Angriff Putins auf den Nato-Raum. In welcher Zeitspanne spielen sich Ihre Szenarien ab?

Jürgen-Joachim von Sandrart: Ich halte einen zeitnahen russischen Angriff für unwahrscheinlich, aber nicht für ausgeschlossen. Russland ist derzeit mit der Masse seiner Kräfte in seinem unrechtmäßigen Krieg gegen die Ukraine gebunden. Trotzdem hat Russland schon mit dem Prozess begonnen, sich neu aufzustellen. Es erhöht die Investitionen in die Streitkräfte, baut neue Strukturen an der Grenze zu den Nato-Staaten auf, auch als Antwort auf den Beitritt Finnlands und Schwedens zur Nato.

Auf der anderen Seite hat die Nato über die letzten drei Jahrzehnte Investitionen auf friedenserhaltende Missionen fokussiert. Nun besinnen wir uns auf Bündnisverteidigung zurück. Und das gilt damit natürlich auch für Deutschland und die Bundeswehr. Jetzt ist die Frage: Wer ist schneller?

Und: Wer ist schneller?

Russland wird als potenzieller Aggressor immer die Initiative haben. Der Vorteil Russlands liegt in der Tatsache begründet, dass es Putin viel leichter fällt, Masse zusammenzubringen. Das führt im Endeffekt dazu, dass rein logisch in der russischen Wahrnehmung heute eine günstigere Gelegenheit besteht, die Nato anzugreifen, als morgen. Denn Putin weiß, dass sich ein scheinbares "Window of Opportunity" mit jedem Tag weiter schließt, mit dem die Nato weiter Fahrt aufnimmt. Warum sollte Russland darauf warten? Deswegen bewerten zum Beispiel Länder, die eine Grenze mit Russland teilen müssen, die Kriegsbereitschaft Russlands etwas anders als zentraleuropäische Staaten. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen.

Gerne.

Wir bilden im Frieden aus, damit unsere Soldatinnen und Soldaten so erfolgreich im Gefecht sind wie möglich. Russland hingegen bildet für den Krieg in der Ukraine momentan zum Beispiel 1.000 Soldaten innerhalb von zwei Wochen aus und schickt sie ins Feuer. 600 davon fallen in den ersten Tagen, aber 400 überleben das Gefecht und sind damit kriegserfahren und gestählt und nehmen diese Erfahrung wieder mit in die Streitkräfte und die Ausbildung. Das ist die russische, menschenverachtende Methode. Der Rückschluss für uns muss lauten: Wir sind gut beraten, unsere Vorbereitung zu beschleunigen und kriegsnah auszubilden. Sollte es so weit kommen, werden wir russischen Veteranen gegenüberstehen.

Multinationales Korps Nordost Das Multinationale Korps Nordost ist ein Nato-Hauptquartier in Stettin, das mit dem Beitritt Polens in die Nato 1999 aufgestellt wurde. "Es war ein Signal an die neuen Mitgliedsländer der NATO, dass sie nicht nur formal Mitglieder sind, sondern auch aktiv eingebunden sind in die Allianz", sagt von Sandrart dazu. In diesem Jahr feiert das Korps nun sein 25-jähriges Bestehen. Das werde gemeinsam mit dem 25-jährigem Jubiläum der Nato-Mitgliedschaft "unserer großartigen Gastnation Polen" gefeiert.

Generalinspekteur Carsten Breuer spricht von fünf bis acht Jahren bis zu einem Angriff auf Nato-Raum. Ab 2029 müsste die Nato abwehrbereit sein. Teilen Sie diese Einschätzung?

Nur insofern, als dass bis dahin unsere eigene Rekonstitution, wenn man so sagen will, abgeschlossen sein muss. Fakt ist: Egal in welchem Zustand wir sind, müssen wir mit dem, was wir haben, einsatzbereit sein – heute, morgen und übermorgen. Denn die Bedrohung gibt es schon jetzt und darauf müssen wir antworten können. Deswegen empfehle ich auch dringend damit aufzuhören, dass wir uns wegen unserer Defizite öffentlich geißeln. Wir müssen unseren Männern und Frauen vertrauen, uns durch gute Führung ihr Vertrauen verdienen, sodass sie auch mit dem, was sie jetzt haben, einsatzbereit sind. Davon konnte ich mich in meinen Zeiten mit der Truppe immer überzeugen.