Newsblog zum Krieg in der Ukraine Buschmann rät von Reisen nach Russland ab Aktualisiert am 06.08.2024 - 01:38 Uhr Lesedauer: 31 Min. Justizminister Marco Buschmann (FDP): Hat sich zum Gefangenenaustausch mit Moskau geäußert. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa)

In Kiew soll es in der Nacht Angriffe gegeben haben. Justizminister Buschmann den Deutschen von Reisen nach Russland ab. Alle Informationen im Newsblog.

Justizminister rät von Reisen nach Russland ab

1 Uhr: Nach dem spektakulären Austausch von Gefangenen zwischen dem Westen und Russland warnt Bundesjustizminister Marco Buschmann dringend vor Reisen in das Land. "In Russland ist schon seit Längerem niemand mehr sicher. Und ich rate allen dringend davon ab, sich ohne zwingende Notwendigkeit in ein Land zu begeben, in dem niemand sicher ist", sagte der FDP-Politiker dem Magazin "Stern". "Ich kann niemandem die Sorge nehmen, dass (Russlands Präsident Wladimir) Putin weitere politische Gefangene machen wird", betonte der Minister.

Buschmann hatte nach eigener Aussage bis zum Schluss Zweifel, ob sich die russische Seite an die Abmachung halten würde. "Nicht einmal als das Flugzeug mit den befreiten Gefangenen in Köln/Bonn gelandet war, konnten wir sicher sein", sagte er. Schließlich setze der russische Geheimdienst FSB regelmäßig Gift ein, "um Leben oder Gesundheit von Menschen direkt oder indirekt auf die perfideste Art und Weise zu zerstören". Nach der Landung in Deutschland habe man deshalb die Freigelassenen ärztlich untersuchen lassen: "Das war persönlich meine große Sorge: dass Russland sie vor dem Abflug vergiftet hat. Aber nach dem, was wir bislang wissen, ist das Gott sei Dank nicht der Fall."

Für die Bundesregierung war der Austausch eine schwierige Abwägung, weil mit Krassikow ein verurteilter Mörder freikam. Auch wurde die Sorge geäußert, dass sich Deutschland für künftige ähnliche Situationen erpressbar gemacht haben könnte. Die Gefahr sieht Buschmann nicht. "Es war in dieser spezifischen Einzelfallsituation unsere Überzeugung, dass die Vorteile die beachtlichen Gegenargumente überwiegen. Daraus entsteht keine Erpressbarkeit", sagte der Minister. Er betonte: "Auf unsere politische Entscheidung, die wir hier getroffen haben, kann sich aber niemand berufen, auch Wladimir Putin nicht."

Berichte über Luftalarm und Explosionen in Kiew

00.01 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am späten Montagabend Luftalarm ausgelöst worden. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP im Zentrum Kiews berichteten, waren über der Stadt laute Explosionen zu hören. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte im Onlinedienst Telegram, die Luftabwehrsysteme seien aktiviert worden. "Bleibt in den Schutzräumen!"

Ein AFP-Reporter hörte fünf starke Explosionen im Osten der Stadt. Kiew ist immer wieder Ziel russischer Luftangriffe. Russland hatte Ende Februar 2022 seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland begonnen.

Montag, 5. August

Moskau: Adenauer-Stiftung ist unerwünschte Organisation

18.18 Uhr: Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung ist in Russland zur unerwünschten Organisation erklärt worden. Das kommt einem Verbot gleich. Die Stiftung habe sich zwar etwa die Unterstützung der europäischen Einheit als Ziel gesetzt, trage in Wirklichkeit aber einen "offen provozierenden Charakter, der auf die Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und den Ländern des Westens ausgerichtet ist", teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau mit.

Der Verein verteile Materialien, die Russlands Führung, Politik und Rechtsorgane diskreditierten und vertrete die Position unfreundlicher Staaten zu Moskaus Krieg gegen die Ukraine, teilte die Generalstaatsanwaltschaft weiter mit. Die Informationspolitik der Adenauer-Stiftung verfolge das Ziel, Russlands politische und wirtschaftliche Isolation auf der Weltbühne voranzutreiben. Außerdem stärke sie den Widerstand in den Regionen der militärischen Spezialoperation – so die offizielle Kreml-Bezeichnung für den Krieg.