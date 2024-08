Auch die Begrüßung am Flughafen durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin fiel dadurch ungewöhnlich aus. "Sie haben wahrscheinlich gesehen, dass die Kinder, als sie die Stufen des Flugzeugs hinunterkamen, kein Russisch sprachen und dass Putin sie auf Spanisch begrüßte. Er sagte 'buenas noches'", so Peskow weiter. Sie hätten nicht einmal gewusst, wer Putin überhaupt ist.

Als Argentinier ausgegeben

Auch "Tiergartenmörder" kam frei

Bei dem beispiellosen Gefangenenaustausch hatten am Donnerstag Russland und Belarus 16 Menschen freigelassen, die unter anderem wegen ihrer Tätigkeiten als Journalisten, Künstler, Oppositionelle oder Aktivisten inhaftiert worden waren. Im Gegenzug wurden zehn Personen aus der Haft in verschiedenen Ländern an Moskau übergeben – darunter der verurteilte "Tiergartenmörder" Wadim Krassikow, der in Deutschland in Haft war. Die US-Regierung hatte den Austausch mit der Hilfe von mehreren anderen Ländern vorangetrieben, um unter anderem die US-Bürger Evan Gershkovich und Paul Whelan aus russischer Haft freizubekommen.