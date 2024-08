Strafverfolger in den USA haben einen Mann aus Pakistan mit mutmaßlichen Verbindungen zum Iran wegen versuchten Mordes hochrangiger Politiker, darunter Donald Trump, angeklagt. Das Justizministerium teilte am Dienstag mit, Asif Merchant werde vorgeworfen, versucht zu haben, Mörder in den USA zu rekrutieren. Diese sollten den tödlichen Angriff auf den Befehlshaber der iranischen Revolutionsgarden, Kassem Soleimani, rächen, heißt es in der Anklageschrift. Das FBI gehe davon aus, dass der damalige Präsident Trump, der den Drohnenangriff auf Soleimani gebilligt hatte, und andere ehemalige oder aktive Mitglieder der US-Regierung Ziele der geplanten Attentate gewesen seien, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf einen Mitarbeiter der US-Regierung.