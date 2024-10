Volker Beck: "Sie sind Feinde unserer Verfassung"

Die Polizei teilte mit, dass bei zwei Demonstrationen in den Berliner Bezirken Wedding und Kreuzberg am Dienstagabend sieben Strafanzeigen gestellt worden seien. Ermittelt werde wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen. Eine Polizistin sei mit einem Gegenstand am Kopf getroffen worden, aber im Dienst geblieben. Den Angaben nach kam es zu vier freiheitsbeschränkenden Maßnahmen.

Versammlungsleiter beendet Demo am Kottbusser Tor

Bei einer kurzfristig angemeldeten Versammlung am Kottbusser Tor sei es direkt zu Beginn zu israelfeindlichen Ausrufen wie der Parole "From the River to the Sea – Palestine will be free" gekommen, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei.