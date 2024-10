Es ist ein peinlicher Fauxpas: Persönliche Daten von allen niederländischen Polizisten sind in die Hände eines fremden Staates gelangt.

Ein "fremdes Land" hat die Kontaktdaten aller rund 65.000 Mitarbeiter der niederländischen Polizei bei einem Cyberangriff gestohlen. Das teilte der niederländische Justizminister David van Weel dem Parlament in Den Haag am Mittwoch mit. Die Ermittlungen der Geheim- und Sicherheitsdienste stufen die Theorie des Diebstahls durch ein fremdes Land als "sehr wahrscheinlich" ein.

Zu den erbeuteten Daten gehören Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Polizeimitarbeiter sowie in einigen Fällen auch private Informationen. Der Angriff erfolgte durch das Eindringen in einen Polizeicomputer. Bereits in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Hacker Zugriff auf diese umfangreichen Datensätze hatten.