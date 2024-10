Der Prediger Fethullah Gülen und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan waren erbitterte Gegner. Doch das war nicht immer so.

Am Sonntagabend starb der türkische Prediger und Anführer der "Hizmet"-Bewegung, Fethullah Gülen, im Exil in den Vereinigten Staaten. Dort lebte Gülen seit 1999, um einem Strafprozess in der Türkei zu entgehen. Seit Jahren versuchte die Türkei und insbesondere ihr Präsident Recep Tayyip Erdoğan, den Prediger aus den USA ausliefern zu lassen, um ihm in der Türkei den Prozess zu machen.

Der Grund dafür ist klar: Erdoğan beschuldigt Fethullah Gülen, der Drahtzieher hinter dem gescheiterten Putschversuch im Jahr 2016 zu sein. Gülen bestreitet das. Doch die Beziehung der beiden Männer war nicht immer schlecht.

Gülens "Hizmet"-Bewegung eröffnete in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre in vielen Orten der Türkei Studentenwohnheime mit integrierten Koranschulen namens "ışık evler", zu Deutsch etwa "Leuchtturm". Dort boten Anhänger Gülens Bildungskurse und Korandiskussionen, insbesondere für Studenten aus ärmeren Familien, an. Die Bewegung gewann immer weiter an Zulauf und konnte sich dank Gülens guten Beziehungen zur Regierung in den 1980er- und 1990er-Jahren immer weiter ausbreiten. Viele seiner Anhänger stiegen im Staatsdienst auf, auch weil sie an Gülens Bildungseinrichtungen gut ausgebildet wurden.

Die Gülen-Bewegung unterstützte die AKP

Dies führte schon früh zu Warnungen, Gülen-Anhänger würden eigene Netzwerke in Justiz, Verwaltung und dem Sicherheitsapparat aufbauen und damit den türkischen Staat unterwandern. Wie mächtig diese Netzwerke waren, zeigte sich allerdings erst mit dem Aufstieg der neu gegründeten AKP zu Beginn des Jahrtausends. "Gülen-Anhänger unterstützten Erdoğans Partei nach eigenen Aussagen wegen des zunächst von der AKP betriebenen Demokratisierungsprozesses, sicher aber auch aufgrund einer Machtbeteiligung und gezielten Einflussnahme durch Posten und Seilschaften im Staatsapparat", schreibt der Theologe Andreas Renz in einem Essay für den Herder Verlag.

Die AKP nahm diese Hilfe gerne an. Denn die Partei, die bei den Parlamentswahlen 2002 kurz nach ihrer Gründung die absolute Mehrheit erlangen konnte, hatte zu wenig Personal, um alle ihr zugedachten Posten zu besetzen. Mitglieder der Gülen-Bewegung boten der Partei politische und dringend benötigte administrative Unterstützung. Für die konservativ-muslimische Gülen-Bewegung war die AKP wiederum ein Instrument, um den in der türkischen Verfassung festgeschriebenen Laizismus – also die Trennung von Staat und Religion – zu beseitigen.

Ideologisch verband Erdoğan und Gülen also anfangs viel. Die Medien, die Gülen nahestanden und die in der Türkei zu Beginn des Jahrtausends viel gelesen wurden, verherrlichten die AKP geradezu, schreibt die österreichisch-türkische Historikerin und Journalistin Duygu Özkan in einem Artikel für "Die Presse". Gülen warb für Erdoğans Partei, Erdoğan versprach Gülens Anhänger Posten im Staats- und Sicherheitsapparat.

Dabei weilte Gülen während Erdoğans Aufstieg nicht mehr in der Türkei. Seit 1999 lebte der Prediger im US-amerikanischen Exil. Ursprünglich war er in die USA gereist, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen – allerdings blieb er auf der anderen Seite des Atlantiks. Denn die damals geltenden kemalistischen Gesetze in der Türkei verboten nicht-staatliche religiöse Bestrebungen. Gülen wurde wegen Bestrebungen zur Re-Islamisierung der Türkei angeklagt und 2000 in Abwesenheit verurteilt.

2008 ließ die AKP-Regierung die Strafe Gülens aufheben. Der Schritt zeigte die damals gute Zusammenarbeit zwischen "Hizmet"-Bewegung und Erdoğans Partei.

In den 2010er-Jahren brechen Gülen und Erdoğan miteinander

Doch irgendwann zu Beginn der 2010er-Jahre folgte der Bruch zwischen Recep Tayyip Erdoğan und Fethullah Gülen. Die genauen Gründe dafür sind bis heute unklar. Im Sammelband "Die Gülen Bewegung" schreibt der Türkei-Experte Günter Seufert, der Prediger habe sich im Exil immer weniger türkisch-nationalistisch geäußert. "Gülen schlüpfte in die Rolle eines muslimischen Demokraten", heißt es dort.

Deshalb habe sich Gülen an der schärfer werdenden Rhetorik Erdoğans, dessen Annäherung an die arabischen Staaten und seinem politischen Handeln gegen Israel gestört, schreibt Seufert.