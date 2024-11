Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat seinen Verteidigungsminister Joav Galant gefeuert. Das berichten "Times of Israel" und "Jerusalem Post" am Dienstagabend übereinstimmend unter Berufung auf Netanjahus Büro.

Als Grund gibt Netanjahus Büro fehlendes Vertrauen des Premierministers in den bisherigen Verteidigungsminister an. In den ersten Monaten des israelischen Krieges in Gaza habe Netanjahu Galant noch vertraut, heißt es in der Mitteilung. "Dieses Vertrauen zwischen mir und dem Verteidigungsminister ist in den letzten Monaten leider erodiert" lässt Netanjahu über sein Büro verlauten.