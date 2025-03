Bernie Sanders ist keine Randfigur am linken Rand des politischen Spektrums, sondern ein wahnsinnig bekannter und beliebter Senator. Er ist glaubwürdig und vertritt das, was er heute sagt, schon seit Jahrzehnten. In alten Reden hat er genau das Gleiche gesagt, nur war die politische Landschaft damals anders.

Er hat immer vor einer Oligarchie in den USA, also einer Herrschaft der Reichen, gewarnt. Es gab in der US-Geschichte schon vor über hundert Jahren eine Phase, in der sich die Ölbarone das Land zur Beute gemacht haben. Er sagte schon früh, das werde wieder passieren. Jetzt sehen es alle, dass er recht hatte. Denn so schamlos, wie es im Moment passiert, wird es für alle offensichtlich. Milliardäre wie Elon Musk zerstören den Staat in Eigenregie und sorgen zugleich dafür, dass sie selbst nicht zu Schaden kommen, sondern weiterhin von ihm profitieren, indem ihre Steuern gekürzt werden und sie riesige Aufträge von der Regierung bekommen.